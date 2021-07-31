東奧／退辛德胡甜蜜復仇 戴資穎勇闖羽球金牌戰

戴資穎女單4強賽以21：18、21：12拿下金牌戰門票，勇闖東奧女單頒獎台，將中華羽球隊紀錄繼續推進。 美聯社

2016年，台灣 「世界球后」戴資穎里約奧運女單16強敗給印度好手辛德胡（P. V. Sindhu），遺憾結束第二度的奧運旅程，5年後小戴在東京奧運 甜蜜復仇，31日女單4強賽以21：18、21：12拿下金牌戰門票，勇闖東奧女單頒獎台，將中華羽球隊紀錄繼續推進。

身高179公分的辛德胡目前世界排名第7，過去和小戴已交手18次，小戴取得13勝5敗優勢，最近更取得3連勝，但為數不多的敗仗就包括里約奧運的對決，辛德胡接續更一路闖進金牌戰，最終獲得銀牌。

31日生涯第19度對決，第一雙方互有往來，辛德胡開賽曾取得7：3領先，進入技術暫停時也握有11：8優勢，不過小戴恢復比賽後連拿3分追平，17：17更出現翻網過的幸運分；辛度雖以壓線球追平到18：18，不過小戴先靠高質量的小球創造攻擊機會，接續再連殺2球，連拿3分下以21：18先下一城。

第二局辛德胡失誤增加，連續將球推出底線，讓小戴以11：7領先進入技術戰停；恢復比賽後小戴繼續拉開領先，最多取得18：10優勢，辛德胡雖連趕2分，但小戴仍保住優勢，且在第一個賽末點機會就把握，以21：12甜蜜復仇。

小戴先拿到金牌戰門票，美東時間31日晚上8點20分的東奧最終戰將碰世界排名第2的中國 女將陳雨菲，上演世界前2的頂尖對決；過去兩人碰頭過18次，小戴取得13勝5敗絕對優勢，勝場包括最近一次在去年全英公開賽決賽碰頭。

小戴夜場賽程先奪勝，接續男雙銅牌戰登場，台灣「麟洋配」王齊麟／李洋則要在壓軸的男雙金牌戰上陣爭取中華代表團東京奧運第2面金牌，對手是世界排名第6的中國李俊慧／劉雨辰。