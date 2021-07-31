我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／BMX競速賽追撞 美選手腦出血加護病房過一夜

東奧／退辛德胡甜蜜復仇 戴資穎勇闖羽球金牌戰

東奧／退辛德胡甜蜜復仇 戴資穎勇闖羽球金牌戰

奧運採訪團／東京即時報導
戴資穎女單4強賽以21：18、21：12拿下金牌戰門票，勇闖東奧女單頒獎台，將中華羽球隊紀錄繼續推進。 美聯社
戴資穎女單4強賽以21：18、21：12拿下金牌戰門票，勇闖東奧女單頒獎台，將中華羽球隊紀錄繼續推進。 美聯社

2016年，台灣「世界球后」戴資穎里約奧運女單16強敗給印度好手辛德胡（P. V. Sindhu），遺憾結束第二度的奧運旅程，5年後小戴在東京奧運甜蜜復仇，31日女單4強賽以21：18、21：12拿下金牌戰門票，勇闖東奧女單頒獎台，將中華羽球隊紀錄繼續推進。

身高179公分的辛德胡目前世界排名第7，過去和小戴已交手18次，小戴取得13勝5敗優勢，最近更取得3連勝，但為數不多的敗仗就包括里約奧運的對決，辛德胡接續更一路闖進金牌戰，最終獲得銀牌。

31日生涯第19度對決，第一雙方互有往來，辛德胡開賽曾取得7：3領先，進入技術暫停時也握有11：8優勢，不過小戴恢復比賽後連拿3分追平，17：17更出現翻網過的幸運分；辛度雖以壓線球追平到18：18，不過小戴先靠高質量的小球創造攻擊機會，接續再連殺2球，連拿3分下以21：18先下一城。

第二局辛德胡失誤增加，連續將球推出底線，讓小戴以11：7領先進入技術戰停；恢復比賽後小戴繼續拉開領先，最多取得18：10優勢，辛德胡雖連趕2分，但小戴仍保住優勢，且在第一個賽末點機會就把握，以21：12甜蜜復仇。

小戴先拿到金牌戰門票，美東時間31日晚上8點20分的東奧最終戰將碰世界排名第2的中國女將陳雨菲，上演世界前2的頂尖對決；過去兩人碰頭過18次，小戴取得13勝5敗絕對優勢，勝場包括最近一次在去年全英公開賽決賽碰頭。

小戴夜場賽程先奪勝，接續男雙銅牌戰登場，台灣「麟洋配」王齊麟／李洋則要在壓軸的男雙金牌戰上陣爭取中華代表團東京奧運第2面金牌，對手是世界排名第6的中國李俊慧／劉雨辰。

東京奧運 台灣 中國

上一則

東奧／開罰啦 柔道銀牌跑到東京鐵塔觀光 參加證遭撤銷

下一則

東奧／日本伯伯場外正能量舉牌「1句話」惹哭落敗選手

延伸閱讀

東奧／開罰啦 柔道銀牌跑到東京鐵塔觀光 參加證遭撤銷

東奧／開罰啦 柔道銀牌跑到東京鐵塔觀光 參加證遭撤銷
東奧男雙羽球搶首金 麟洋拚到最後一刻

東奧男雙羽球搶首金 麟洋拚到最後一刻
東奧／鐵人三項混合接力 英國擊敗美國摘金

東奧／鐵人三項混合接力 英國擊敗美國摘金
東奧／拜登宣布：派駐聯國大使出席閉幕式 團員2人

東奧／拜登宣布：派駐聯國大使出席閉幕式 團員2人

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國21金領先日美衝第一

2021-07-31 05:30
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國21金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國21金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見
創造歷史 馬龍成奧運桌球男單衛冕第一人

創造歷史 馬龍成奧運桌球男單衛冕第一人