東奧／約克維奇連銅牌都沒有 氣力放盡不敵西班牙好手

約克維奇奧運網球男單只拿第四名。（歐新社）

30日東京奧運 網球男單四強賽輸球，無緣爭金牌與年度金滿貫成就後，世界球王約克維奇 （Novak Djokovic），在31日銅牌戰面對西班牙卡雷諾．巴斯塔（Pablo Carreno Busta）又陷入苦戰，在首盤就先被手搶先拿下，最終也以4：6、7：6（8：6）、3：6敗北，無緣奪牌。

今年在帶著澳網 、法網與溫網三座冠軍前往東京的約克維奇，原希望挑戰年度金滿貫（四大賽冠軍加奧運金牌）成就，不過在昨天的四強賽他就遭到德國年輕好手澤瑞夫（Alexander Zverev）擊退，加上混雙也在四強賽輸球，兩項賽事都落入銅牌戰。

西班牙卡雷諾．巴斯塔奪得銅牌。（歐新社）

而今天約克維奇也率先在男單銅牌戰出賽，面對西班牙卡雷諾．巴斯塔，連日出賽且昨天才一日兩戰的約克維奇體能也明顯出現下滑，首盤賽事就先遭卡雷諾．巴斯塔率先破發，以4：6先丟一盤，第二盤雙方都未能破發一路拉鋸到搶七，約克維奇才以8：6勝出扳平。

決勝盤約克維奇在第二局再度遭到破發，且在該盤前8局都未取得任何破發機會，第9局卡雷諾．巴斯塔在發球局頻頻製造出銅牌點，不過前4個都遭到約克維奇化解，不過第五個銅牌點約克維奇回球掛網，由卡雷諾．巴斯塔拿下銅牌。