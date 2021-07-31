7天摘17金 寫史上新高 日本信心大增 喊「超越30金」

柔道女子78公斤以上級的日本選手素根輝，首次出賽奧運就奪下東奧金牌，是繼2004年雅典奧運以來，再度有日本選手在這個量級奪金。（歐新社）

柔道女子78公斤以上級的日本 選手素根輝，首次出賽奧運就奪下東奧金牌，是繼2004年雅典奧運以來，再度有日本選手在這個量級奪金，而日本金牌總數在7天內達到17面，寫下史上新高，這使得日本對於奪金愈來愈有信心，原本預期有望30金，現在把目標放在超越30面金牌。

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今年21歲的素根輝，東奧是她的第一次奧運大會。素根輝相繼擊敗海外強豪，並在4年前的少年柔道世界大會奪冠後，一口氣在東奧站上生涯頂點。

綜合媒體報導，日本已得的17金牌中，最大宗仍是柔道，已獲9金，其次游泳 及滑板各奪2金，另有體操男子全能、女壘、男子團體擊劍及桌球混雙金牌，游泳由女將大橋悠依包下2金。

日本柔道選手素根輝奪得女子78公斤以上級冠軍。(新華社)

過去日本在奧運最多金牌是1964年東京奧運 及2004年雅典奧運，各奪16金，本屆奧運展開前，日本奧委會喊出「30金、獎牌榜」為目標，後來考慮成績不是最重要的。

柔道還有混合團體賽事，日本若再奪金就是柔道第10金，之後還有多項賽事，包括空手道、角力都是日本有信心的項目，在奧運前喊出的30金目標，或許真的有機會超越。