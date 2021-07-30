圖輯／美第16金 「女飛魚」雷德基 800米自由式再封后

美國「女飛魚」、泳健將雷德基(Katie Ledecky)800公尺自由式奪金。（路透）

美國 「女飛魚」、泳健將雷德基(Katie Ledecky)31日以8分12秒57的成績，在奧運女子800公尺自由式三連霸，贏得第四面東京奧運獎牌。

雷德基29日才奪下女子1500米自由式金牌，也是世界紀錄保持者。

美國「女飛魚」、泳健將雷德基(Katie Ledecky)800公尺自由式奪金。（Getty Images）

雷德基的澳洲勁敵提特穆斯（Ariarne Titmus）以8分13秒83的個人最佳成績鍍銀，義大利選手夸達雷拉（Simona Quadarella）以8分18秒35摘銅。