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圖輯／太美了 美100米蝶泳奪金 德萊賽爾個人第3金

海外遊客都去哪兒了？ 舊金山訪客量從第4掉第12名

圖輯／太美了 美100米蝶泳奪金 德萊賽爾個人第3金

世界新聞網／輯
東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（路透）
東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（路透）

東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel） 奪...
東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（Getty Images）
東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） ...
東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（Getty Images）

東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金，也是美國的第15金。

東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） ...
東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（Getty Images）

東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） ...
東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（路透）
東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） ...
東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（Getty Images）

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