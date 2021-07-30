圖輯／太美了 美100米蝶泳奪金 德萊賽爾個人第3金

東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（路透）

東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（Getty Images） 東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（Getty Images）

東京奧運 男子100公尺蝶式，美國 選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金，也是美國的第15金。

東京奧運男子100公尺蝶式，美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel ） 奪下金牌，這是他個人的第三金。（Getty Images）