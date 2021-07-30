東奧／接棒站太遠…美4x400米混合接力差點被取消資格

美國田徑隊在東京奧運男女混合4x400米接力賽預賽中，因有隊員站在指定區外交接棒，被判失去資格，但美國隊上訴後成功扭轉，晉級決賽。(Getty Images)

美國 田徑隊30日參加東京奧運 男女混合4x400米接力賽，第二棒的女將琳娜爾比(Lynna Irby)發生站在指定區外交接棒的現象，遭裁判判定失格，但美國隊星夜上訴，成功扭轉判決，獲得晉級參加決賽的機會。

美聯社報導，美國田徑隊不分男女，參加接力賽時經常冒著危險，做叫人捏把冷汗的交接棒動作；這次東京奧運又重蹈覆轍。

男女4x400混合接力賽進行時，美國隊分在第一小組；裁判原已判定，跑第一棒的高德溫(Elija Godwin)奔來，而第二棒的爾比站在指定區外接棒，因此取消美國隊3分11.39秒、小組第三名的成績。

▼▼▼接力站太遠 攝影機都拍不到隊員▼▼▼

美國田徑隊在東京奧運男女混合4x400米接力賽預賽中，有隊員站在指定區外交接棒，攝影機拍不到第三道的美國隊員。（取材自推特）

美國田徑隊在東京奧運男女混合4x400米接力賽預賽中，有隊員站在指定區外交接棒，可以看到第三道的美國隊站超遠。（取材自推特）

但官方後來接獲美國隊上訴，推翻原先判決；美國田徑隊對外宣稱此一消息，但並未提供細節。多明尼加共和國隊原也被判失格，但後來也告復權。

4x400米接力賽進行時，裁判會指揮下一組選手站上跑道，盡力維持交棒區看似井然有序的模樣；裁判要求選手列陣在哪裡，等候隊友傳棒時，選手要非常敏銳才行。

田徑隊還沒上訴前，跑第一棒的高德溫表示，只要是人總會犯錯，很不幸發生這種失誤。

但官方推翻原先判定，如此讓美國短跑名將艾莉森菲力克斯(Allyson Felix)取得機會，31日晚間參賽，爭取創下自己紀錄的第十枚獎牌。

30日男女混合4x400米接力賽是美國田徑隊參賽糗事的最新一樁；以往出錯大多發生在距離較短的4x100米接力賽，交棒技術要求更高，時機更為敏感。

美國田徑隊上次參加奧運接力賽發生失格，是在2016年里約奧運女子4x100米接力，預賽時艾莉森菲力克斯發生掉棒而被判喪失資格，但美國隊提出抗議，指她被另名女將推擠到；裁判方商議數小時之後，宣布讓美國女子隊回到田徑場，獨自跑測時賽而獲晉級，在決賽中輕易勝出奪得金牌。

中國 網友紛紛譏笑說，如此失格還能恢復，不如把金牌直接判給美國隊好了。