創造歷史 馬龍成奧運桌球男單衛冕第一人

馬龍親吻奧運金牌。在奧運會乒乓球的歷史上，還從沒有哪個男子選手在個人項目上蟬聯過金牌。美聯社

中國 桌球男隊隊長馬龍30日晚在一場中國隊「內戰」中4:2戰勝隊友樊振東，成功衛冕奧運 會男單冠軍。

在奧運會乒乓球的歷史上，還從沒有哪個男子選手在個人項目上蟬聯過金牌。

贏得這塊男單金牌後，馬龍成功超越馬琳、張繼科，成為奧運會乒乓球歷史上冠軍榮譽最多的球員，超越王楠成為最多世界冠軍獲得者（25冠），也成就男子乒壇史無前例的首個雙圈大滿貫。

從馬龍與樊振東的交手記錄來看，32歲的馬龍勝績比例佔優。二人此前在正式國際比賽中有過20次交手，同樣年少成名但年紀小了龍隊8歲的樊振東只贏過5次。

30日晚的這場決賽中，開局馬龍進入狀態較快，樊振東則直到第二局才開始釋放情緒，3:1領先被扳平後大膽上手、主動求變。但悶聲不吭的馬龍似乎也在暗暗攢勁兒，以兩記漂亮的擊殺8:7將領先反搶到手。

馬龍30日晚在一場中國隊「內戰」中4:2戰勝隊友樊振東，成功衛冕奧運會男單冠軍。美聯社

接下來的比賽，雙方都不容有失，轉與不轉、變或不變，究竟哪個能奏效、得分，全看對手算不算得到。當馬龍以11:4、10:12、11:8、11:9將大分改寫為3:1領先，任誰都覺得馬龍衛冕「穩了」，但樊振東並不是會輕易放棄的個性，第五局中段他連得6分，將開局2:0的優勢擴大到8:2，9:3時的變線甚至看上去是一記無解的「神球」。10:3拿到局點後，樊振東繼續在轉與變上做文章，11:3。

第六局，馬龍5:2領先時樊振東給自己叫了個暫停，回來立即得分。但後面馬龍的兩個發球機會，樊振東「吃了」一個「賺了」一個，而馬龍也絕不「吃虧」，將接下來樊振東的兩個發球都轉化為自己的得分。

4:6落後時，樊振東發球前拍球竟然失手把球拍丟了，透露了他那一時刻真實的緊張情緒。也是從6:4開始，馬龍打出一個3:1的小高潮，又再接再厲10:6拿下賽點，最終在反手相持中逼迫樊振東下網，11:7。

獲勝後，馬龍舉起雙手比出一個大大的心，與五年前里約奪冠後胸前的比心遙相呼應。

獲勝後，馬龍舉起雙手比出一個大大的心，與五年前里約奪冠後胸前的比心遙相呼應。美聯社

當晚早些時候德國 老將奧恰洛夫4:3艱難擊敗中國台北隊19歲少年林昀儒，贏得自己的第二塊奧運男單銅牌、第五塊奧運獎牌。

一個有趣的知識點是，2014年南京青奧會時，國際奧委會主席巴赫曾在乒乓球男單頒獎禮上對冠軍樊振東說，下次希望可以在奧運會禮台前為他頒獎。30日晚，巴赫和包括中國女單奧運銀牌得主孫穎莎在內的四名運動員代表一起，現場觀看了這場決賽。