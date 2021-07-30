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舒恩馬克東奧女子200蛙式奪金 南非舉國歡騰

中央社約翰尼斯堡30日專電
南非游泳好手舒恩馬克(圖)今天在東京奧運女子200公尺蛙式勇奪金牌，以2分18秒95的佳績創下世界紀錄。美聯社
南非游泳好手舒恩馬克(圖)今天在東京奧運女子200公尺蛙式勇奪金牌，以2分18秒95的佳績創下世界紀錄。美聯社

南非游泳好手舒恩馬克今天在東京奧運女子200公尺蛙式勇奪金牌，以2分18秒95的佳績創下世界紀錄。這是她繼女子100 公尺蛙式獲銀牌後的第二面獎牌，南非人民舉國歡騰。

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）第一時間在推特（Twitter）上發表祝賀文，盛讚舒恩馬克（Tatjana Schoenmaker）絕對是一位明星。「表現得真棒 ! 南非人民與你一起慶祝 !」

舒恩馬克的成績打破丹麥泳將佩德森（Rikke Moller Pedersen）2013年在世界游泳錦標賽創下的2分19秒11紀錄。

南非新聞網站「運動24」（sport24）今天引述24歲的舒恩馬克表示，實在難以置信能在東京奧運打破世界紀錄奪得金牌。當南非國歌響起獲頒金牌的時候，她十分激動。

她說：「在錯過2016年奧運200公尺蛙泳參賽資格後，我曾經非常失望，對於是否再繼續專業游泳出現過懷疑。」

2016年里約奧運，當時19歲的舒恩馬克以1/100秒差距未能獲得參賽資格，心情相當糟糕。她告訴自己一切都事出有因，自己還沒準備好，鼓勵自己對這項鍾愛的運動再做嘗試，如今終於贏得奧運金牌。

今天比賽以2分22秒06獲得第5名的柯貝特（Kaylene Corbett）也來自南非，與舒恩馬克是摯友。銀牌與銅牌皆由美國女選手獲得。

舒恩馬克認為能夠與來自不同國家選手，在精彩的賽事結束後共同慶祝各自的勝利是一件開心的事情。

27日舒恩馬克以1分5秒22獲得東京奧運女子100公尺蛙式銀牌，也是南非這屆奧運參賽隊伍的第一面獎牌。

舒恩馬克創造南非歷史，成為自女泳將海茵斯（Pennt Heyns）於2000年雪梨奧運會上獲得泳賽銅牌後21年來，第一位贏得奧運游泳獎牌的南非女子運動員。

舒恩馬克將於今天稍晚參加女子400公尺接力賽。

東京奧運 南非 游泳

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