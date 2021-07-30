東奧／又是奧恰洛夫 林昀儒錯過賽末點 桌球第4名作收

台灣桌球小將林昀儒一度取得賽末點，可惜仍以3：4惜敗。 歐新社

台灣 桌球小將林昀儒30日站上東京奧運 銅牌戰舞台，面對曾阻止莊智淵奪牌的奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），林昀儒再次鍛鍊球迷心臟，打滿7局，一度取得賽末點，可惜仍以3：4惜敗。

2012年倫敦 奧運，當時31歲的莊智淵以2：4輸給24歲的奧恰洛夫，獲得第四名，也是中華男子桌球在奧運最佳成績，9年後，換19歲的林昀儒挑戰32歲的奧恰洛夫。

林昀儒開賽先落後2分，但慢慢追近，雙方互相糾纏下，林昀儒丟掉一個15拍的相持球，落後到2分差，也讓奧恰洛夫以10：8先達局點，不過林昀儒又把比賽拉近延長賽，可惜仍以11：13丟掉首局。

第2局換林昀儒先拿2分，但無法拉開差距，6：6平手時，林昀儒的殺球已經把奧恰洛夫逼到牆角，不料奧恰洛夫回球剛巧打到桌邊，幸運拿下1分的他也舉手致意，所幸林昀儒不受影響，連拿3分要回優勢，並以11：9扳平局勢。

第3局林昀儒又先得2分，接下來一路把奧恰洛夫壓著打，以11：6拿下，不過第4局突然陷入得分乾旱，加上無法阻止奧恰洛夫獨特的發球，一路落後，以4：11丟掉，雙方又戰平。

第5局林昀儒又找回原本狀態，不僅一路領先，最大還到8分差，以11：4拿下，局數上取得聽牌優勢。

第6局雙方互有領先，最多僅差1分，形成拉鋸戰，直到7：7時，林昀儒連丟2分，但又連趕3分，取得賽末點，可惜雙方以10：10平手進入延長賽，反以13：15丟掉。

林昀儒繼四強戰後再次演出7局大戰，最終局從落後出發，追到3：3平手，卻連丟6分，接下來林昀儒連追4分，可惜讓對手先得賽末點，最後就以7：11讓出。