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東奧／聖馬利諾女子射擊獲銅 成人口最少奪牌國

中央社／東京30日綜合報導
歐洲國家聖馬利諾射擊好手佩瑞莉獲得銅牌，成為奧運史上人口最少的奪牌國家。（新華社）
歐洲國家聖馬利諾射擊好手佩瑞莉獲得銅牌，成為奧運史上人口最少的奪牌國家。（新華社）

東京奧運昨天再寫一頁歷史，由歐洲國家聖馬利諾（San Marino）射擊好手佩瑞莉（Alessandra Perilli）獲得銅牌，成為奧運史上人口最少的奪牌國家。

佩瑞莉在女子不定向飛靶獲得銅牌，也讓她成為人口僅約3萬4000人的小國聖馬利諾史上獲得奧運獎牌的第1人。

幾天前，百慕達（Bermuda）的達菲（Flora Duffy ）在女子鐵人三項奪下金牌，為百慕達史上第2面獎牌，當時仍保持人口最少的奪牌國家，但這項紀錄如今被聖馬利諾改寫。

聖馬利諾這個義大利北部的小國，這次奪牌刷新夏季和冬季奧運紀錄。此前，人口約3萬8000人的小國列支敦斯登（Liechtenstein）曾在冬季奧運奪得10面獎牌。

佩瑞莉的父親說：「我們整整兩晚沒睡好，我們看了所有現場直播的比賽。當我們得知她奪牌的瞬間，我們都流下淚來。」

2012倫敦奧運，佩瑞莉獲得第4名，9年之後她更進一步拿下銅牌。這次比賽的金牌得主是斯洛伐克的什特費采科娃（Zuzana Stefecekova），銀牌則由美國的布朗寧（Kayle Browning）獲得。

33歲的佩瑞莉表示，進行決賽時，當第5名選手遭到淘汰，她心裡想著「我不想再當第4名了，我必須要做到」。

「這是我和我的國家贏得的第一面（奧運）獎牌，我們雖然是個小國，但我們非常驕傲。」

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