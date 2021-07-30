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東奧游泳／曾贏「飛魚」奪金 新加坡蝶王預賽出局

體育新聞組／綜合報導
2016年創造奇蹟的斯庫林本屆東奧衛冕失利。（路透）
2016年創造奇蹟的斯庫林本屆東奧衛冕失利。（路透）

曾為新加坡贏得史上首面奧運金牌的「新加坡蝶王」斯庫林（Joseph Schooling）出戰東京奧運游泳項目男子100公尺蝶式預賽，表現卻不如預期，無緣晉級。他坦言，「很難接受這結果」，未來將持續奮戰。

中央社報導，現年26歲的斯庫林賽後難掩失望，「這個成績並沒有反映出我們今年所做的努力，有時就是這樣」。

「很難接受這個結果」，但他也說，未來還會繼續奮戰，「我絕對不想就這樣結束，這只是眾多比賽中的一場」。

2016年，斯庫林擊敗美國泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps），拿下新加坡有史以來的奧運首金。5年後，斯庫林尋求衛冕的路上面臨不少強勁對手，包括美國好手德萊賽爾（Caeleb Dressel）。

德萊賽爾已奪下東京奧運男子100公尺自由式金牌，在男子100公尺蝶式預賽同樣拿下第一的成績，他游出50秒39，平奧運紀錄，但沒有打破自己所保持的49秒50世界紀錄。

此外，澳洲泳將史塔博蒂-庫克（Zac Stubblety-Cook）在男子200公尺蛙式以2分06秒38一舉奪下金牌，同時刷新奧運紀錄。

荷蘭王牌選手卡明哈（Arno Kamminga）賽初氣勢驚人，但最後50公尺遭史塔博蒂-庫克壓制，最終以2分07秒01拿下銀牌，芬蘭選手馬特森（Matti Mattsson）則以2分07秒13摘下銅牌。

世界紀錄保持人暨2屆世界冠軍俄羅斯泳將朱普柯夫（Anton Chupkov）只獲第四名；朱普柯夫先前也錯失進入男子100公尺蛙式決賽的機會，這趟奧運之旅鎩羽而歸。

衛冕者哈薩克選手巴朗丁（Dmitriy Balandin）則未能進入決賽。

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