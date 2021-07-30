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東奧網球／約克維奇輕取錦織圭 粉碎地主希望

體育新聞組／綜合報導
約克維奇繼續朝金滿貫之路邁進。（路透）
約克維奇繼續朝金滿貫之路邁進。（路透）

塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）在東京奧運男子網球單打八強賽，直落二擊敗日本名將錦織圭，輕鬆進軍四強。

世界排名第一的約克維奇志在達成同一年拿下四大滿貫賽冠軍及奧運金牌的金滿貫（Golden Slam ）目標，29日只花70分鐘即以6：2和6：0，擊敗地主國奪牌希望。

錦織圭止步奧運八強。（路透）
錦織圭止步奧運八強。（路透）

約克維奇過去從未在奧運男單摘金，2008年征戰北京奧運摘銅是他迄今奧運最佳成績。他將在四強賽遭遇德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）。

這位34歲的塞爾維亞籍球王今年已經拿下澳網、法網和溫布頓金杯，過去對戰織錦圭從未落敗。

世界排名曾高居第四的錦織圭最後一局救回兩個賽末點，但約克維奇沒錯失下個得分機會。

約克維奇成功說服主辦單位調整賽程時間，把開打時間從當地時間上午11點延後到下午3點，這場八強賽才得以在沒那麼燠熱的時間開打。

約克維奇也在稍後的混雙八強戰和絲托伊諾薇琪（Nina Stojanovic）搭檔，以6：1、6：2擊敗德國選手克拉維茲（Kevin Krawietz）和席格門（Laura Siegemund）。

另外，東奧男單第二種子俄羅斯選手梅德維夫（Daniil Medvedev）在八強賽遭西班牙選手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）擊敗，無緣晉級四強。

原本想在決賽挑戰第一種子約克維奇（Novak Djokovic）的梅德維夫，本場比賽失誤連連，最後以2：6和6：7（5：7）飲恨落敗。

約克維奇（右）直落二輕鬆擊敗錦織圭。（路透）
約克維奇（右）直落二輕鬆擊敗錦織圭。（路透）

約克維奇 東京奧運 德國

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