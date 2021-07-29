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羽球／中國前球王諶龍 大逆轉闖8強 將對決台灣周天成

特派記者曾思儒／東京即時報導
台灣羽球一哥周天成28日歷經3局大戰，才以21比18、16比21、22比20擊敗加拿大華裔小將楊燦，挺進8強。（中央社）
台灣羽球一哥周天成28日歷經3局大戰，才以21比18、16比21、22比20擊敗加拿大華裔小將楊燦，挺進8強。（中央社）

台灣羽球「一哥」周天成昨天辛苦拿下分組第一、直接晉級8強，下戰對手今天出爐，31日將對決世界排名第6的奧運衛冕軍諶龍，挑戰成為台灣第一位闖進奧運男單4強的紀錄。

世界排名第4的周天成是東奧男單第2種子，分組出線就能直接抵達8強，昨天他歷經3局苦戰力退愛爾蘭籍越南裔對手阮日，順利晉級，今天16強賽輪空，等於有兩天休息時間，後天再迎接8強賽。

今年羽球場5項目中唯一的衛冕軍就是中國前「世界球王」諶龍，他今天在男單16強壓軸戰和23歲的馬來西亞李梓嘉爭取最後一張8強門票，兩方大戰3局，由諶龍演出逆轉勝，8：21、21：19、21：5晉級，離練霸再進一步。

周天成過去和諶龍9度對決還沒開胡過，不過兩人最近一次碰頭已是2019年的BWF世界巡迴賽總決賽，周天成東奧不但要挑戰對戰首勝，更要在地主「世界球王」桃田賢斗落馬下力拚站上頒獎台。

明天東奧羽球進行混雙獎牌戰、男雙4強賽和女單8強賽，「世界球后」戴資穎美東時間明天凌晨4時半碰泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），上演生涯第30度對決；男雙「麟洋配」將緊接著小戴的8強賽後出賽，預計美東時間明天上午5時15分上陣，對手是印尼男雙傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）。

中國前「世界球王」諶龍，他今天在男單16強壓軸戰和23歲的馬來西亞李梓嘉爭取最後...
中國前「世界球王」諶龍，他今天在男單16強壓軸戰和23歲的馬來西亞李梓嘉爭取最後一張8強門票，兩方大戰3局，由諶龍演出逆轉勝。(美聯社)

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