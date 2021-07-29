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東奧／桌球女單中國「內戰」 陳夢奪金 孫穎莎摘銀

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東奧／桌球女單中國「內戰」 陳夢奪金 孫穎莎摘銀

新華社東京29日電
桌球女單冠軍陳夢（中）、亞軍孫穎莎（左）和季軍日本選手伊藤美誠合影。（新華社）
桌球女單冠軍陳夢（中）、亞軍孫穎莎（左）和季軍日本選手伊藤美誠合影。（新華社）

女子桌球單打29日進行決賽，由兩名中國選手捉對廝殺，27歲才第一次站上奧運舞台的世界頭號女子選手陳夢，以4:2擊敗隊友孫穎莎，如願捧起金牌。

29日的這場中國國家隊「內戰」，大概是奧運桌球開賽6天來最安靜的一場巔峰對決；作為領隊的中國桌球協會主席劉國梁、女隊主教練李隼以及國家隊其他成員都在觀眾看台上旁觀，全場最響的除了運動員的吶喊，就是陳夢的主管教練、女桌教練一組組長馬琳的掌聲，而場外指導席上只有隊醫袁朝明，還不偏不倚地坐在四把椅子中間。

陳夢攻防嚴密，而孫穎莎也在第六局打出過一記神球，兩人比分為9:11、11:6、11:4、5:11、11:4、11:9。

開啟東京之旅前，陳夢拿到過5月初一站奧運模擬賽冠軍，當時決賽正是贏了孫穎莎，比分也是4:2。

二人此前的國際賽事交手紀錄中，陳夢的勝績以3:2占優，包括2020年女子桌球世界杯決賽和同年國際乒聯總決賽女單半決賽這樣的高級別賽事，而孫穎莎的兩次勝利分別在2017和2019年日本公開賽上。

賽後陳夢和孫穎莎相擁慶祝，再共同展開一面國旗，向全場致意。

當晚率先進行的女單銅牌賽中，在準決賽0:4被孫穎莎阻擊的東道主選手伊藤美誠，以4:1擊敗新加坡31歲老將于夢雨，繼三天前的混雙金牌之後，為日本隊再奪一枚獎牌。

中國隊征戰男單的兩員大將樊振東、馬龍經過兩場4:3的艱難勝利，成功將男單決賽兩席收入囊中，為征戰東京奧運會的中國體育代表團再提前鎖定一金一銀。作為賽會一、二號種子，樊振東、馬龍將在30日晚的男單決賽中上演巔峰對決。

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