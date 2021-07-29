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寮國難民後裔 李蘇妮獲奧運競技體操女子全能金牌

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圖輯／寮國難民後裔 李蘇妮獲奧運競技體操女子全能金牌

記者顏伶如／綜合報導
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

父母皆為寮國難民的18歲苗族裔選手李蘇妮(Sunisa Lee，音譯)，日本時間29日晚間在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美國「體操天后」拜爾絲(Simone Biles)日前以心理健康因素為由宣布退賽後，奪冠希望便落在資格賽排名第三的李蘇妮肩上。

擁有四面奧運金牌的拜爾絲突然退賽，美國輿論與媒體錯愕，李蘇妮不負眾望奪金，讓美國隊繼續稱霸競技體操女子全能賽，連續在五屆奧運蟬聯冠軍。2016年里約奧運，拜爾絲正是競技體操女子全能冠軍。

巴西選手蕾貝卡‧安德雷(Rebeca Andrade)獲得第二名，第三名為俄羅斯選手安吉莉娜‧梅尼柯瓦(Angelina Melnikova)。安德雷讓巴西隊首次在奧運女子體操項目得銀牌。

拜爾絲29日晚間現身比賽地點「有明體操競技場」(Ariake Gymnastics Centre)，為李蘇妮加油並鼓掌歡呼。

27日的團體賽中，身為美國隊成員之一的李蘇妮已拿下一面銀牌。李蘇妮29日拿下金牌，讓美國隊在奧運史上追平前蘇聯共計六面競技體操女子全能金牌的最高紀錄。

29日晚間比賽中，李蘇妮首先在跳馬項目獲得14.600分，高低槓項目則拿下15.300分。平橫木項目拿到13.833分之後，李蘇妮得分與安德雷明顯拉開。安德雷後來在自由體操項目出現失誤，金牌希望夢碎，李蘇妮自由體操則獲13.700分。

苗族少女李蘇妮29日在平橫木項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在平橫木項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在平橫木項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在平橫木項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在高低槓項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在高低槓項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮(中)29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，為美國隊守住金牌。巴...
苗族少女李蘇妮(中)29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，為美國隊守住金牌。巴西選手蕾貝卡‧安德雷(Rebeca Andrade，左)獲得第二名，第三名為俄羅斯選手安吉莉娜‧梅尼柯瓦(Angelina Melnikova，右)。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在自由體操項目。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在自由體操項目。美聯社
苗族少女李蘇妮。美聯社
苗族少女李蘇妮。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在平橫木項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在平橫木項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在跳馬項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在跳馬項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮。美聯社
苗族少女李蘇妮。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在自由體操項目比賽中。美聯社
苗族少女李蘇妮29日在自由體操項目比賽中。美聯社

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