棒球／吳昇桓一度搞砸戰局 南韓延長10局險勝以色列

奧運棒球賽南韓對決以色列，兩隊一路僵持到延長10局。(美聯社)

東京奧運 棒球賽開打第2天，衛冕金牌的南韓 在橫濱對決以色列 ，兩隊一路僵持到延長10局，南韓最後靠再見觸身球攻下致勝分，以6：5獲勝，「守護神」吳昇桓投兩局飆出5K，先搞砸救援再成為勝投。

以色列首次打進奧運，完全美式球風，面對南韓先發投手元太仁，開賽連續4名打者遭三振，打完前兩局吞下5K，出現1支二壘打。

3局上，以色列發動首波攻勢，葛拉瑟（Mitch Glasser）揮出安打後，靠隊友犧牲觸擊攻占二壘，39歲老將金斯勒（Ian Kinsler）揮出左外野兩分砲，取得2：0領先。

金斯勒過去在大聯盟擁有257轟紀錄，成為東奧首位開轟的打者。

以色列先發投手莫斯卡（Jon Moscot）只投1人次，1局下被南韓開路先鋒朴海旻揮出安打後退場，由費許曼（Jake Fishman）接替；南韓前3局未得分，4局下兩出局後，姜珉鎬揮出安打，吳智煥補上右外野兩分砲，追成2：2平手。

6局上，以色列攻勢再起，面對南韓第2任投手崔源峻，瓦倫西亞（Danny Valencia）先揮出安打，擁有10年大聯盟經歷的拉凡威（ryan lavarnway）轟出中外野兩分砲，又以4：2超前。

南韓7局下反攻，李政厚、金賢洙連續轟出全壘打追平比數，再靠吳在一、吳智煥安打攻下1分，以5：4後來居上，這3分全計在以色列第4任投手懷斯（Zack Weiss）身上。

南韓9局上推出吳昇桓登板救援，三振首名打者後，被拉凡威轟出右外野陽春砲，兩隊三度打平，以5：5進入延長賽。

第10局採用突破僵局制，以色列從一、二壘有人開始攻擊，未使用任何戰術，連續3名打者被吳昇桓三振。

10局下，南韓先用犧牲觸擊將兩名跑者推進到二、三壘，之前3安3打點的吳智煥揮出三壘飛球出局，但以色列投手連投兩次觸身球，讓南韓攻下第6分，也送掉江山。