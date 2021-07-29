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桌球／激戰7局 林昀儒雖敗表現出色 球王樊振東也稱讚

中央社東京29日電
台灣桌球好手林昀儒（左）29日在東京奧運桌球男單準決賽，以3比4不敵中國頭號種子樊振東，未能闖進金牌戰，不過林昀儒仍有搶銅牌機會。（中央社）
台灣桌球好手林昀儒（左）29日在東京奧運桌球男單準決賽，以3比4不敵中國頭號種子樊振東，未能闖進金牌戰，不過林昀儒仍有搶銅牌機會。（中央社）

台灣桌球好手林昀儒今天在東京奧運桌球男單4強，與世界排名第一中國好手樊振東打滿7局，最後輸球、僅能爭銅牌，但林昀儒出色表現讓樊振東直言難受，誇林昀儒進步成長很快。

年僅19歲，有「桌球神童」封號的台灣好手林昀儒，首度挑戰奧運就有亮眼成績，與鄭怡靜搭配先拿下混雙銅牌，男單賽事一路闖進4強，今天碰上中國的第一種子樊振東，今天之前5次交手僅在T2桌球鑽石賽馬來西亞站贏過一次。

影片來源：聯合新聞網

過去雖然有過勝場，但T2賽制不同，也有人認為參考價值不足，今天兩人奧運舞台堂堂正正的交手林昀儒打出精彩好球，首局以11比6拿下，第2局以9比11不敵，3、4局都打到「丟士」（Deuce），第3局以12比14不敵，第4局以15比13拿下，接著以9比11、11比9、8比11 不敵，雖然輸球、但表現十分亮眼。

林昀儒年僅19歲卻可以把世界球王逼到打滿7局，甚至有贏球的機會，教練蔣澎龍表示很感動，也提到今天其實有機會，但有幾局開局領先機會沒有好好把握，雖然最後輸球，但比賽過程中很多時候在逆境都還可以追趕回來，「第一次參加這種大賽，有這樣的表現已經是100分。」

樊振東驚險闖進金牌戰，他表示今天比賽兩人表現都很好，樊振東在名氣和世界排名都在林昀儒之上，但他表示，比賽勝負對大家來說是一樣的，不管評價誰上風誰下風，真正比賽開打，就不會考慮這些，場上就是全力以赴。

兩人多次交手，樊振東表示，今天自己贏得驚險，但這在預期之內，也可能是奧運這個舞台讓人更容易發揮潛力，「他進步成長的很快，確實有這樣的實力」。

東京奧運桌球男單4強戰29日登場，台灣桌球好手林昀儒（圖）與中國頭號種子樊振東一...
東京奧運桌球男單4強戰29日登場，台灣桌球好手林昀儒（圖）與中國頭號種子樊振東一路互相緊咬，可惜林昀儒最終仍未能闖進金牌戰，將搶銅牌。（中央社）

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