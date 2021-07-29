東奧／中國女排奧運三連敗 小組出線難度高

中俄女排大戰。（路透）

東京奧運 會女子排球小組賽繼續進行，中國 隊2：3惜敗俄羅斯 奧運選手隊，小組賽三連敗。作為上屆奧運會的冠軍，中國女排面臨小組可能無法出線的尷尬局面。

首局比賽中，中國女排在攻防兩個環節依然狀態不佳，在場上出現一些失誤，以17：25負於對手。第二局比賽，中國女排終於找到了比賽狀態，經過和對手的纏鬥，最終25：23扳回一局。

接下來，中國女排一鼓作氣，25：20再下一局，將大比分反超為2：1。第四局，中國女排在比分領先的情況下沒能把握住機會，俄羅斯奧運選手隊以27：25取勝，將大比分扳平。

決勝局中，中國女排開局不利，落後於對手，最終12：15輸掉本局，大比分2：3負於對手。

本屆奧運會，中國隊和美國隊、土耳其隊、俄羅斯奧運選手隊、義大利隊和阿根廷隊被分在一組，小組前四名可以出線。

小組賽前兩場中，中國隊以兩個0:3分別負於土耳其隊和美國隊。本場比賽前，中國女排在小組賽中排名第五，與墊底的阿根廷隊均是兩連敗。

在賽前的預測中，俄羅斯奧運選手隊和阿根廷隊被認為相對實力較弱。中國隊如果能夠在這兩支隊伍身上取勝，小組出線不成問題。

隨著中國隊負於俄羅斯奧運選手隊，球隊出線希望變得比較渺茫。接下來中國隊還有和義大利隊、阿根廷隊的比賽沒有進行，但以中國隊目前的狀態來看，很難保證能夠取勝。

作為里約奧運會冠軍，在東京奧運會前中國女排一直被視作奪冠最大熱門。但小組賽開始後，中國隊的狀態卻顯得比較低迷。