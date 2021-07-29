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東奧／桌球7局大戰 樊振東打下林昀儒 進男單決賽

特派記者蘇志畬／東京29日電
樊振東(左)4：3險勝林昀儒。（歐新社）
樊振東(左)4：3險勝林昀儒。（歐新社）

東京奧運桌球男單四強戰，中華隊「沉默殺手」林昀儒面對「中國球王」樊振東，打出一場史詩級的7局大戰役，其中2度延長，林昀儒最終以3：4席敗，然而奧運首秀已讓球王氣得跳腳。

林昀儒今天開賽發球、接發球狀況都不錯，連得4分，第1局最大領先到5分，先搶得局點後，再一個長拍來回拿下，以11：6先得首局。

樊振東。（歐新社）
樊振東。（歐新社）

第2局林昀儒一開始接發球不佳，加上兩次10拍以上來回對攻都丟掉，一度落後5分差，不過林昀儒緊咬不放，慢慢追到8：9，對方雖喊出暫停，林昀儒再得1分追平，可惜讓樊振東先得局點，也以9：11丟掉。

第3局開始又是一個14拍來回，由樊振東先得分，但林昀儒也追到2：2，雙方繼續纏鬥，最後由樊振東先取得3個局點，不過林昀儒硬是弭平差距，追成10：10，可惜延長賽仍以12：14讓出。

第4局換林昀儒先占上風，開局取得3分領先，然而中間遭遇亂流，反由樊振東先得局點，但林昀儒再次扳平，而將比數追到13：13的一球，讓球王氣得跳腳，林昀儒順勢以15：13拿下，追平局數。

林昀儒。（路透）
林昀儒。（路透）

第5局雙方互換領先，林昀儒在落後下，一個14拍的對拉拿下分數，然後又讓對手先取局點，以9：11讓出。

第6局雙方繼續僵持，樊振東雖然一度領先4分，不過林昀儒在比賽後段連拿4分，追到9：9平手，最後更以11：9演出逆轉秀。

第7局林昀儒延續氣勢先拿2分，雙方再次纏鬥，由樊振東先拉開差距，林昀儒以4：8居後，雖然再追兩分，但也讓對手以10：6取得賽末點，林昀儒雖然再追2分，卻仍以11：8落敗

加上2019年團體世界盃，兩人過去六場對戰，林昀儒位居1勝5敗的劣勢，而且近期四連敗，唯一一勝是2019年T2鑽石聯賽馬來西亞站冠軍賽。

林昀儒下一場對手，要看另一場德國選手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、中國選手馬龍的四強戰結果，林昀儒生涯對馬龍2勝2敗，對上奧恰洛夫則是4勝2敗。

東京奧運 中國 德國

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