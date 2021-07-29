東奧／中華羽球男雙首闖4強 王齊麟/李洋擊退日本

李洋（左）和王齊麟勇闖東京奧運男雙4強，成為第一組闖進奧運羽球4強的台灣羽將。(特派記者余承翰／東京攝影)

小組賽抽到「死亡之組」的羽球 黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，以分組第2拿到8強門票，追平隊史奧運 最佳戰績，今天碰世界排名第4的日本 組合遠藤大由／渡邊勇大，以21：16、21：19搶下勝利，成為台灣史上第一組晉級奧運4強的羽將。

世界排名第3的「麟洋配」分組賽就抽到「死亡之組」，除和印尼球王組合山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）同組，還有世界排名第10的印度謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）和世界排名18的英國雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），「麟洋配」首戰3局不敵印度組合，不過第2戰直落2退英國組合開胡，分組最終戰又首度拍下球王組合，取得分組第2晉級，追平隊史倫敦奧運男雙8強成績。

今天碰地主組合，「麟洋配」開局連失2分，但先將比數追到4：4，進入第一次暫停再取得11：8領先；恢復比賽後「麟洋配」一度取得13：9優勢，雖被日本組合3度追到1分差，麟洋配仍頂住壓力，第一個局末點就因日本組合判斷失誤拿下，以21：16先下一城。

第2局「麟洋配」同樣從0：2開局急起直追，王齊麟重扣將比分追平到6：6，進入第一次技術暫停時和第一局同樣取得11：8優勢；日本組合恢復比賽後連拿2分，但「麟洋配」仍維持領先，17：15時李洋雖救球重摔，但起身後再拿分數，且頂住日本組合18：18追平壓力，關鍵時刻再連拿2分，最終在第2個賽末點兌現勝利，雙雙躺在球場迎接4強門票。

今年中華羽球隊4組陣容全部晉級淘汰賽，「麟洋配」率先搶下4強門票，下戰將和印尼男雙傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）搶金牌戰門票。