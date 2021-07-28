我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秦剛抵美：美中關係大門一打開「不會關上」

紐約市：30日起打第1針疫苗 就送100元

東奧／蘇利文游輸美「女飛魚」擒銀 流利日語吸睛

記者顏伶如／綜合報導
美國女泳健將雷德基(左)與隊友蘇利文(右)，28日東奧女子1500米自由式比賽中，分別摘下金牌與銀牌。(Getty Images)
美國女泳健將雷德基(左)與隊友蘇利文(右)，28日東奧女子1500米自由式比賽中，分別摘下金牌與銀牌。(Getty Images)

東京奧運增設奧運史上首度女子游泳1500米自由式比賽，美國「女飛魚」、泳健將雷德基(Katie Ledecky)日本時間28日順利拿下金牌，嘗到勝利滋味的同時卻也顯示其他選手直起直追的態勢；雷德基是女子1500米自由式世界紀錄保持者，但這次成績與個人最佳紀錄相比，遜色不少。

1500米自由式向來是雷德基拿手項目，在50米奧運標準池裡，動輒領先其他選手大半場；然而，在28日比賽中，雷德基面對20歲隊友艾瑞卡‧蘇利文(Erica Sullivan)展現爆發力的挑戰，奮力拼搏才保住金牌，兩人差距約4秒。

雷德基最後游出15分37.34秒的成績，對照她2018年風光寫下世界紀錄的15分20.48秒，差了17秒。

美國女泳健將雷德基(右)與隊友蘇利文(左)，28日東奧女子1500米自由式比賽中...
美國女泳健將雷德基(右)與隊友蘇利文(左)，28日東奧女子1500米自由式比賽中，分別摘下金牌與銀牌。(Getty Images)

在東京水上運動中心(Tokyo Aquatics Center)接連登場的比賽，在1500米自由式比賽開始的一個多小時之前，雷德基遭遇進軍國際游泳比賽個人項目以來的最大挫敗，200米自由式只得到第5名，沒能拿到任何獎牌；澳洲選手亞瑞艾妮‧提特穆斯(Ariarne Titmus)在200米自由式拿下金牌，大幅領先雷德基。

「我沒有每場都贏，有些人可能為我感到難過。」1500米比賽結束後，雷德基接受訪問時哽咽說，「我希望大家關心世界上正在發生的其他事情，關心那些真的在受苦受難的人們。」

奧運游泳比賽展開五天以來，美國隊過關斬將連續拿下獎牌，但獎牌得主卻偶爾爆黑馬，男泳女泳項目都一樣；疫情影響之下，2020東京奧運延期一年，這段期間讓新進選手有更多時間成長卓壯，某些奧運老將則是年齡增長了一歲，拿金牌的壓力也更沉重。

蘇利文除了在1500米自由式得到銀牌之外，更因為以一口流利日語面對日本媒體及奧運工作人員受到關注；她說，母親是日本公民，受到母親影響，小時候第一個使用的語言就是日語，現在跟媽媽還是講日語。

她在記者會上說，自己就是「美國人的最佳典型」，因為包括出身背景包括多元文化，身為同性戀，在許多層面都屬於少數，「這就是美國，對我來說，美國並不代表屬於多數，而是要擁有自己的起源。美國夢就是來到一個國家，追求人生的夢想」。

➤➤➤「女飛魚」雷德基雪恥摘金 當下在水中大哭

東京奧運 美國 游泳

上一則

東奧／拜爾絲退賽不意外 8年前曾因精神不佳被勸退

下一則

東奧／800米自由式 美國21歲泳將芬克奪首金

延伸閱讀

東奧／美「女飛魚」雷德基雪恥摘金 當下在水中大哭

東奧／美「女飛魚」雷德基雪恥摘金 當下在水中大哭
「女飛魚」雷德基疫期無處訓練 阿塞頓居民提供泳池

「女飛魚」雷德基疫期無處訓練 阿塞頓居民提供泳池
東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金
中國AI發展威脅 美國將強化外交與國防力量應對

中國AI發展威脅 美國將強化外交與國防力量應對

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本以13金暫居榜首

2021-07-28 11:20
圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本以13金暫居榜首

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本以13金暫居榜首
「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺

「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐