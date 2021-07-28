男子73公斤級舉重 中國石智勇手臂抽筋仍破紀錄奪冠

東京奧運會男子舉重73公斤級比賽中，中國隊的石智勇以破世界紀錄的成績奪冠。美聯社

在28日的東京奧運 會男子舉重73公斤級比賽中，中國 隊的石智勇以破世界紀錄的成績奪冠。賽後他表示，比賽並非看起來那麼簡單和順利，抓舉後他手臂抽筋，但強大的意志力支撐著他實現了打破世界紀錄的夢想。

27歲的石智勇在6月底大腿受傷，身體狀態受傷病影響。他說：「抓舉其實挺順利的，但抓完以後兩個手臂有些抽筋，一個月以來沒有這麼大的重量，肌肉 有些不適應。處理了有點效果，但沒有完全緩解。」

進入挺舉比賽後，石智勇在首次試舉拿下188公斤後，他又舉起了192公斤，卻被裁判判罰屈肘失敗。好在石智勇並未因判罰影響比賽，他在最後一舉成功舉起198公斤，從而以364公斤的總成績打破了他在2019年世錦賽創造的363公斤的總成績世界紀錄。這也是東京奧運會舉重賽場誕生的第一個世界紀錄。

對於判罰，石智勇說：「其實192公斤對我來說，只想穩定一把，起來我就是冠軍。很可惜我沒有舉起來，有點屈肘。我想算了，叫198公斤。再舉一次192和再舉一次198我認為沒什么區別。因為心中就想破世界紀錄。我拿金牌都不是很興奮，就是想破紀錄。就這麼簡單。」

有記者問他，為何如此執迷於打破世界紀錄。石智勇說：「我覺得我有這個能力和實力破紀錄，如果不破就會留下遺憾。本來奧運會是四年一屆，這次是5年，苦苦練了5年，就要展現最好的自己。我最後一把上場之前，就告訴自己，我必須要全力以赴，我必須要全力以赴，我必須全力以赴！」

打破世界紀錄後，石智勇下場前，霸氣地坐在杠鈴片上，兩隻手做出「1」這個數字的手勢。這是在近幾年大賽中，石智勇經常出現的舉動。他今天做出了解釋：「我只有破世界紀錄才會那麼做，我覺得很酷。」