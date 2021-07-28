微弱分差輸日本 中體操名將肖若騰最後關頭扣0.3分惹議

中國體操名將肖若騰28日在東京奧運會體操男子個人全能決賽中奪得銀牌，輸給日本選手橋本大輝。(美聯社)

中國 體操名將肖若騰28日在東京奧運 會體操男子個人全能決賽中，以88.065分賽出了近三年來的最佳成績，但以微弱的分差輸給日本「00後」小將橋本大輝，獲得亞軍，俄羅斯 選手納戈爾內摘得銅牌。

根據競賽安排，資格賽排名前六名的選手在決賽中分在同組，橋本大輝、俄羅斯「雙子星」達拉洛揚和納戈爾內都極具衝金實力，肖若騰和孫煒第三個項目結束後，已衝到積分榜前兩名的位置。

肖若騰將第一名的領先優勢保持到最後一輪單槓項目，此時他與橋本大輝、納戈爾內的分差並不大。誰在單槓上的表現更優，將直接決定最後的勝利。倒數第三個登場的肖若騰以一套質量較高的動作完成了當晚的亮相，但意外被罰0.3分，僅拿到了14.066分。這給隨後登場的納戈爾內、橋本大輝很大的反超機會。

最終，橋本大輝在全場的歡呼聲中，漂亮地結束了整場比賽，並獲得了14.933的高分。與此同時，肖若騰對自己的分數提出申訴，但未獲得改判。橋本大輝成功加冕體操男子個人全能奧運冠軍。

「心情挺複雜的。你說銀牌高不高興？高興！全世界就這麼一個第二，誰不高興？但是同樣非常想拿金牌，但金牌也只有一個。」肖若騰說。

對於那備受爭議的0.3分處罰，肖若騰解釋說：「因為我沒衝裁判亮相」。可見當時的比賽已經進入白熱化，選手們完全沉浸在比賽中。

「今天困難很多，不管是技術方面，還是傷病方面等等，有很多不利因素。但今天比賽還是要展示出我們最好的一面。今天主要是跟對手比思想包袱、意志品質。我覺得中國體操運動員，以及所有中國運動員，在意志品質方面還是過硬的。」肖若騰說。

在此前的比賽中可以看到肖若騰身上一直綁著繃帶，但當天晚上他乾乾淨淨地亮相。「前兩天從社交媒體上感受到大家對我們的關心和支持，他們給我加油後，今天我的肩膀也不疼了，繃帶也沒打，就完成了6項，非常好。」肖若騰開玩笑說。其實，能有這樣的表現，除了他堅韌的意志品質，還有4片賽前服下的止疼藥的作用。

同樣意志堅韌的孫煒在倒數第二個項目雙杠上就扭到了手腕，他忍痛完成了最後單槓的比賽，拿到第四名。賽後，孫煒匆匆走過混採區，沒有接受媒體的採訪，「我的手不行了，得先去看看。」