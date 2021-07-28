遞補拜爾絲參加個人全能項目決賽 卡瑞受矚目

美國「體操天后」拜爾絲(Simone Biles)以心理健康因素為由，退出東京奧運競技體操女子個人全能項目決賽，遞補上場的潔德‧卡瑞(Jade Carey，圖)頓時受到媒體高度矚目。美聯社

美國 「體操天后」拜爾絲 (Simone Biles)以心理健康因素為由，退出東京奧運 競技體操女子個人全能項目決賽，遞補上場的潔德‧卡瑞(Jade Carey)頓時受到媒體高度矚目。在資格賽中排名第九的卡瑞，原本無緣角逐獎牌，如今卻因為拜爾絲突然退賽，意外獲得上場機會。

21歲的卡瑞，在女子個人全能體操項目的美國選手當中，排名位於24歲的拜爾絲及18歲的苗族裔選手李蘇妮(Sunisa Lee，音譯)之後。根據國際體操總會(International Gymnastics Federation)規定，每個國家限定兩名選手參加決賽，因此卡瑞無法參加女子個人全能體操決賽。

來自亞歷桑納州鳳凰城的卡瑞，在2019年杜哈體操世界盃及巴庫體操世界盃、2020年墨爾本體操世界盃跳馬(vault)及自由體操(floor)項目獲得金牌，根據與美國體操國家隊(USA Gymnastics)選拔奧運選手截然不同的新規，取得進軍東京奧運的門票。

為了參加一連串的體操世界盃比賽，卡瑞向俄勒岡州立大學(Oregon State University)申請延後入學。卡瑞的父親兼教練布萊恩‧卡瑞(Brian Carey)此行也隨同前往東京。

今年稍早，卡瑞接受訪問時說，自己體操生涯一路走來，終於在2017年世界冠軍錦標賽獲得突破，跳馬及自由體操項目拿下銀牌，「真的讓我信心大振，更讓我體認到，我是可以進軍奧運的」。

下周將參加跳馬及自由體操個人項目的卡瑞，並不是美國女子體操團體賽四名成員之一，但如今由於拜爾絲退賽而成為遞補選手。

在資格賽中，卡瑞跳馬項目獲得15.166分，高低槓(uneven bars)獲得uneven bars分，平衡木也有12.866分，自由體操則拿下14.100分，在跳馬項目排名第二，自由體操排名第三。卡瑞在Instagram發文中寫道：「這是畢生難得一次的經驗開始。」