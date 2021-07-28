中國女子四人雙槳奪金 中賽艇史上第二枚奧運金牌

東京奧運會賽艇項目女子四人雙槳決賽中，中國隊奪得冠軍。新華社

28日的東京海之森水上競技場，見證了中國 賽艇的歷史性時刻——崔曉桐、呂揚、張靈、陳雲霞在女子四人雙槳奪金，攬入中國賽艇歷史上第二枚奧運 金牌。

作為2019年世錦賽冠軍，崔曉桐、呂揚、張靈、陳雲霞組合是本屆奧運會女子四人雙槳項目頭號奪冠熱門。在此前進行的小組賽中，她們以6分14秒32輕鬆斬獲頭名，晉級A組決賽。值得一提的是，這一成績不僅領先小組第二名波蘭隊4秒30，比另一組第一名德國 隊也快了3秒50。

而在決賽中，中國隊獨孤求敗，自出發後便一路領先，在1500米過後就將優勢擴大到了4秒以上，讓比賽早早失去懸念，最終以6分05秒13奪冠，這一成績也刷新了該項目世界最好成績。銀牌被波蘭隊摘得，成績為6分11秒36。澳大利亞隊獲得銅牌，成績為6分12秒08。

崔曉桐賽後表示，獲得奧運冠軍是對團隊每個人的最好褒獎。「從2019年開始到現在，我們每一場比賽都會當作最後一場來打，教練要求我們更注重過程，只有過程走好了，好的結果才會來。」

在男子雙人雙槳決賽中，張亮、劉治宇最後衝刺階段不敵法國、荷蘭組合，以6分03秒63的成績獲得銅牌，這是中國賽艇隊首枚男子項目奧運獎牌。「這枚銅牌，證明中國選手可以在這個項目中與歐洲強隊抗衡。」 劉治宇說。

當日還決出4枚金牌，澳大利亞包攬男、女四人單槳金牌，羅馬尼亞奪得女子雙人雙槳冠軍，男子四人雙槳金牌被荷蘭收入囊中。