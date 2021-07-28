我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

東奧／美「體操天后」拜爾絲 再次退出個人全能決賽

男子雙人3米板 中國王宗源+謝思埸雙人摘金

新華社東京7月28日電
首次出戰奧運會的王宗源、謝思埸，以總成績467.82分摘金。新華社
首次出戰奧運會的王宗源、謝思埸，以總成績467.82分摘金。新華社

男子雙人3米板是中國跳水「夢之隊」在裡約奧運會上唯一失手的項目，在28日的東京水上運動中心，首次出戰奧運會的王宗源、謝思埸成功彌補了這一遺憾，以總成績467.82分摘金。

比賽中，王宗源、謝思埸第一跳過後便取得了領先。隨著比賽進行，中國隊領先的優勢也越來越大。在順利完成難度系數3.8的109C後，看到現場大屏幕打出分數，不等最後一輪其他選手跳完，倆人相擁祝賀。美國和德國組合分獲銀牌和銅牌，衛冕冠軍英國拉夫爾和搭檔表現欠佳名列第七。

奧運會是王宗源、謝思埸配對後參加的第一項國際大賽。此前謝思埸曾經和曹緣搭檔獲得過2017年世錦賽銀牌和2019年世錦賽冠軍。25歲的謝思埸說：「最後一跳完成後，我已經很激動了，九年來的夢想終於實現了！奧運會延期這一年，我無數次幻想過奪冠時的場景。如果拿到第一，我會是什么樣的情緒，什么樣的心態，但是等真拿到金牌的那一刻，什么想法都沒了，那一瞬間只剩下激動了。」

同樣是奧運新兵，王宗源還在回味自己在第四個動作中的失誤。他說：「我給自己的表現打9分。畢竟自己有個動作有些失誤，那時候還是挺緊張的。我到現在還是難以置信，我就這樣成為奧運冠軍了。」

至此，東京奧運會跳水比賽四個雙人項目的角逐全部結束，中國跳水收穫其中的三項冠軍，男子雙人10米台金牌被英國組合摘取。裡約奧運會時中國隊無緣男子雙人3米板，同樣是英國選手贏得勝利。

30日將開啟四個單項的跳水比賽，施廷懋將和王涵出戰女子3米板；8月2日，王宗源和謝思埸將參加男子3米板的角逐。

奧運會是王宗源、謝思埸配對後參加的第一項國際大賽。此前謝思埸曾經和曹緣搭檔獲得過...
奧運會是王宗源、謝思埸配對後參加的第一項國際大賽。此前謝思埸曾經和曹緣搭檔獲得過2017年世錦賽銀牌和2019年世錦賽冠軍。新華社
在東京奧運會男子雙人三米跳板決賽中，中國選手謝思埸、王宗源獲得冠軍。新華社
在東京奧運會男子雙人三米跳板決賽中，中國選手謝思埸、王宗源獲得冠軍。新華社

東京奧運 中國 英國

上一則

東奧／德選手上場前遭教練賞巴掌 特殊儀式引關注

延伸閱讀

英國奪金牌居然沒直播 BBC被罵爆大喊冤

英國奪金牌居然沒直播 BBC被罵爆大喊冤
郭婞淳破3奧運紀錄摘首金 中華隊獎牌創新高

郭婞淳破3奧運紀錄摘首金 中華隊獎牌創新高
英國確診連續七天下降 官員樂觀：已達群體免疫

英國確診連續七天下降 官員樂觀：已達群體免疫
挺過2度染疫 英國狄恩200米自由式摘金

挺過2度染疫 英國狄恩200米自由式摘金

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國11金暫居榜首 日美緊追

2021-07-28 04:00
圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國11金暫居榜首 日美緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國11金暫居榜首 日美緊追
CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國