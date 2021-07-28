男子雙人3米板 中國王宗源+謝思埸雙人摘金

首次出戰奧運會的王宗源、謝思埸，以總成績467.82分摘金。新華社

男子雙人3米板是中國 跳水「夢之隊」在裡約奧運會上唯一失手的項目，在28日的東京水上運動中心，首次出戰奧運會的王宗源、謝思埸成功彌補了這一遺憾，以總成績467.82分摘金。

比賽中，王宗源、謝思埸第一跳過後便取得了領先。隨著比賽進行，中國隊領先的優勢也越來越大。在順利完成難度系數3.8的109C後，看到現場大屏幕打出分數，不等最後一輪其他選手跳完，倆人相擁祝賀。美國和德國組合分獲銀牌和銅牌，衛冕冠軍英國 拉夫爾和搭檔表現欠佳名列第七。

奧運會是王宗源、謝思埸配對後參加的第一項國際大賽。此前謝思埸曾經和曹緣搭檔獲得過2017年世錦賽銀牌和2019年世錦賽冠軍。25歲的謝思埸說：「最後一跳完成後，我已經很激動了，九年來的夢想終於實現了！奧運會延期這一年，我無數次幻想過奪冠時的場景。如果拿到第一，我會是什么樣的情緒，什么樣的心態，但是等真拿到金牌的那一刻，什么想法都沒了，那一瞬間只剩下激動了。」

同樣是奧運新兵，王宗源還在回味自己在第四個動作中的失誤。他說：「我給自己的表現打9分。畢竟自己有個動作有些失誤，那時候還是挺緊張的。我到現在還是難以置信，我就這樣成為奧運冠軍了。」

至此，東京奧運 會跳水比賽四個雙人項目的角逐全部結束，中國跳水收穫其中的三項冠軍，男子雙人10米台金牌被英國組合摘取。裡約奧運會時中國隊無緣男子雙人3米板，同樣是英國選手贏得勝利。

30日將開啟四個單項的跳水比賽，施廷懋將和王涵出戰女子3米板；8月2日，王宗源和謝思埸將參加男子3米板的角逐。