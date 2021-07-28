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東奧／美國男籃外線火力全開 狂勝伊朗54分 小組賽開胡

記者黃耿誼／綜合外電報導
美國以120：66大勝伊朗，收下本屆奧運首勝。（美聯社）
美國以120：66大勝伊朗，收下本屆奧運首勝。（美聯社）

東京奧運首戰敗北的美國隊，在28日小組賽第2戰與實力有一段差距的伊朗交手，上半場美國隊火力全開，其中里拉德（Damian Lillard）開局手感就相當火燙，半場投進6顆三分球攻下18分，幫助美國隊早早拉開比數，最終以120：66大勝伊朗，收下本屆奧運首勝。

里拉德本場火力全開，頻頻在外線開火，全場共投進7顆三分球，砍下全場最高的21分。此外，布克（Devin Booker）、泰托姆（Jayson Tatum）、拉文（Zach LaVine）、米道頓（Khris Middleton）、杜蘭特（Kevin Durant）也都有雙位數得分進帳，其中杜蘭特更是在攻守兩端都有發揮，雖然出手數不多僅拿下10分，不過也有5籃板5助攻2抄截3阻攻的表現。

美國以120：66大勝伊朗，收下本屆奧運首勝。（歐新社）
美國以120：66大勝伊朗，收下本屆奧運首勝。（歐新社）

伊朗部分，老將哈達迪（Hamed Haddadi）攻下15分6籃板，雷札伊法（Navid Rezaeifar）及賈希迪（Mohammad Jamshidi）分別攻下12分及14分。

雖然哈達迪在禁區不斷強勢拿分，不過美國隊這場可說是火力全開，全場投進19顆三分，其中13顆出現在上半場早早將分差拉開至30分，且人人都有上場表現。

拿下小組賽首勝後，美國隊目前戰績1勝1敗，下一場將與捷克進行小組賽最後一戰。

美國 東京奧運 伊朗

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