東奧／棒球開幕戰 日本再見安打險勝多明尼加

日本4：3逆轉勝多明尼加。（路透）

東京奧運 棒球賽今天開打，日本 隊在福島縣營吾妻球場對多明尼加進行開幕戰，雙方一度形成投手戰，日本打到9局上還以1：3落後，9局下絕地大反攻，單局5支安打加上1次強迫取分戰術，最後靠坂本勇人揮出再見安打，以4：3逆轉勝。

日本推出歐力士隊王牌投手山本由伸登板先發，先發6局面對21人次，只被揮出兩支安打，飆出9次三振，有效壓制多明尼加打線。

多明尼加先發投手、效力讀賣巨人隊的莫塞迪斯（Cristopher Mercedes）也有高水準演出，投6局面對24人次被揮出3支安打、失1分，投出7次三振。

此役打完前6局，兩隊都無法得分，日本7局上換上青柳晃洋接替山本，被多明尼加逮到機會；他只投0.2局被揮出3支安打、保送1次，多明尼加8棒捕手（Charlie Valerio）關鍵二壘打攻下兩分，取得2：0領先，日本再換上平良海馬投0.1局化解危機。

多明尼加9局上面對日本第5任投手栗林良吏，再以兩支安打攻下1分，拉大成兩分領先。

日本全7局下靠淺村榮斗、柳田悠岐連續安打，再靠村上宗隆一壘滾地球護送，攻下全隊第1分，打完前8局只有4支安打，9局下沒有退路，1出局後柳田悠岐、近藤健介、村上宗隆連續安打追回1分，在一、三壘有人的情況下，甲斐拓也成功執行強迫取分戰術，追成3：3平手，接著山田哲人、坂本勇人連續安打，日本在驚險中逆轉戰局。