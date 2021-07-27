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體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

中央社東京27日綜合外電報導
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天戲劇性退出東京奧運女子團體賽決賽後，由俄羅斯奧會（ROC）搶下金牌。前兩屆金牌得主美國隊則以逾3分之差銀恨。

法新社報導，俄羅斯男子體操代表隊24小時前剛在東奧團體賽鍍金，女子隊今天也在梅妮可娃（Angelina Melnikova）領軍下收下團體金牌。

俄羅斯因禁藥爭議不得以國名，只能用俄羅斯奧會名義組隊參加東京奧運，今天女團的表現終結美國自2011年起接連稱霸世錦賽和奧運決賽的局面。銅牌則意外由英國隊拿下。

不過今天決賽的最大焦點卻是拜爾絲。她這次東奧的目標是要打破蘇聯體操傳奇拉特尼娜（Larissa Latynina）等人在奧運創下的金牌紀錄。

然而拜爾絲今天跳馬的表現令人失望，隨後她短暫離開競賽場地，之後才回到場上加入她的隊友，未如預期在高低槓項目上場。

美國體操聯盟（USA Gymnastics）透過聲明表示，拜爾絲退出決賽是因為某種「醫療問題」，她將每天接受評估，以斷定她是否可以繼續參加東奧比賽。

路透報導，拜爾絲則否認自己受了傷，而是在看到自己的表現後，不希望繼續下去。她說：「我沒受傷，只是傷了一點自尊心。」

拜爾絲26日曾在社群媒體Instagram上表示，資格賽對她來說並不容易，但她撐過來了。

她當時寫道：「我有時真的覺得整個世界的重量都壓在我的肩膀上。我知道自己把它拋諸腦後，表現的好像不受壓力影響，但有時還真困難。哈哈哈！奧運不是開玩笑的！」

東京奧運 美國 俄羅斯

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