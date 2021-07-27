莊智淵鏖戰7局惜落敗 台「桌球教父」男單止步16強

台灣「桌球教父」莊智淵出戰東京奧運男子桌球單打16強賽，可惜在決勝局以7比11不敵對手，止步16強。(美聯社)

台灣 「桌球教父」莊智淵今天出戰東京奧運 男子桌球單打16強賽，對戰埃及選手，莊智淵在前6局不斷扳平戰局，可惜在決勝局以7 比11不敵對手，鏖戰7局後以3比4落敗，止步16強。

40歲的莊智淵是奧運5朝元老，本屆第5度參加奧運從第2輪開始打，25日首戰對上阿根廷選手希溫特斯（Horacio Cifuentes），大戰7局之後以4比3辛苦奪勝，晉級第3輪；昨天面對香港 的黃鎮廷，雖然丟掉第1局，不過接著以11比5、11比2、11比2、11比8連拿4局，順利晉級16強。

今天的16強賽事，莊智淵的對手為埃及選手艾薩爾（Omar Assar），他是世界排名第43名。第1局兩邊一路緊咬，數度形成平手，最後莊智淵以8比11讓出一局；第2局前半段雙方再度鏖戰，不過在6比6時莊智淵連下5分，以11比6扳平戰局。

莊智淵在第3局以8比11失掉這局，形成落後；第4局前段先取得4分領先，雖然之後一度被追平，不過最後仍以11比7再度扳回一城；第5局莊智淵漸漸被拉開比分，雖然最後展現韌性、5度化解局末點，仍以9比11失掉這局。

第6局莊智淵在比賽後段拉開領先，以11比5再度扳平；來到決勝局，可惜最後以7比11不敵對手，莊智淵最終以3比4落敗，止步16強。