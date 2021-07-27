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雪恥夢碎 美國女壘隊繼2008奧運後再敗給日本

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雪恥夢碎 美國女壘隊繼2008奧運後再敗給日本

記者顏伶如／綜合報導
壘球金牌賽日本對決宿敵美國，以2比0拿下時隔13年的奧運金牌。日本女壘國寶級人物、39歲的上野由岐子(右)與隊友相擁。(美聯社)
壘球金牌賽日本對決宿敵美國，以2比0拿下時隔13年的奧運金牌。日本女壘國寶級人物、39歲的上野由岐子(右)與隊友相擁。(美聯社)

女子壘球從1996年在奧運推出以來，美國隊始終是常勝軍，卻在2008年北京奧運意外輸給日本，壘球項目後來遭到取消。東京奧運恢復壘球比賽，美國女壘隊懷抱雪恥夢想，希望相隔13年後贏回金牌，27日比賽中卻再度輸給日本，以最終比數2比0獲得銀牌。

27日的比賽彷彿2008年歷史重演，日本女壘投手上野由岐子(Yukiko Ueno)嚴密封鎖，讓美國隊打者無法發揮實力。

在橫濱棒球場(Yokohama Baseball Stadium)舉行的美日爭霸戰，直到第四局上半都維持0比0對峙，後來日本隊首先有打找跑回本壘拿下1分。日本隊在第五局又得1分，直到五局美國隊只有機會打出兩支安打。整場比賽結束，美國隊選手總共才打出三球。

在27日稍早的比賽中，加拿大女壘隊擊敗墨西哥隊，贏得銅牌。

這次美國女壘隊成員中，包括曾經參加2008年奧隊的美國女壘隊老將凱特‧奧斯特曼(Cat Osterman)及莫妮卡‧艾波特(Monica Abbott)。

38歲的奧斯特曼原本已從體壇退休，協助美國為十多年前痛失金牌報仇而重出江湖。

美國女壘隊投手凱特‧奧斯特曼(右)在三局被換下場。(美聯社)
美國女壘隊投手凱特‧奧斯特曼(右)在三局被換下場。(美聯社)

中央社/東京27日綜合外電報導

壘球項目在2008年北京奧運後重返奧運殿堂，今天晚間由日本對決宿敵美國隊，最終2比0拿下時隔13年的奧運金牌。

棒壘球在2008年北京奧運後，從正式比賽項目被剔除，直到國際奧會於2016年投票通過，將在2020年東京奧運新增棒壘球、衝浪、空手道、滑板及運動攀登等5項運動，壘球才重新回歸奧運，但並沒有成為保留項目，下屆奧運將不會有壘球。

身為2008年末代壘球奧運金牌得主的日本隊，今晚對決強勁對手美國隊，完成了間隔13年的2連霸。美國抱走銀牌，加拿大隊先前在銅牌戰3比2獲勝，墨西哥則是第4名。

日本女壘國寶級人物、39歲的上野由岐子今天擔任先發投手，挑戰個人第2面奧運金牌。

上野主投6局，僅被擊出2支安打，拿下冠軍戰勝投。雖然現場並無觀眾，但她下場時獲得到場觀賽的加拿大與義大利隊起立致敬。

她在確定勝利後與教練宇津木麗華相擁而泣，這一幕令許多日本網友感動不已，表示「看到上野的表情，我哭了」。

東京奧運 日本 美國

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