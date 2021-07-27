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東奧／中華女將舉重接力奪牌 陳玟卉女子64公斤級摘銅

跳水／女子雙人10公尺跳台 中國陳芋汐、張家齊摘金

新華社東京27日電
東京奧運跳水女子雙人十公尺跳台決賽，中國陳芋汐/張家齊奪金。(中通社)
東京奧運跳水女子雙人十公尺跳台決賽，中國陳芋汐/張家齊奪金。(中通社)

27日進行的女子雙人10米台跳水比賽中，中國跳水女將陳芋汐、張家齊搭檔，在五輪得分均獲第一，以領先對手美國隊52.98分的優勢鎖定冠軍。墨西哥組合獲得銅牌。

自從2000年雪梨奧運設立雙人跳水項目以來，中國隊從未讓這個項目的金牌旁落。

陳芋汐、張家齊以總分363.78的成績奪冠。本來金牌歸屬已經沒有懸念，兩個選手還是等到裁判打完分數後，才互相擁抱擊掌慶祝，張家齊更是激動地拍著巴掌蹦了起來，好像第一次贏得冠軍。

「特別爽！」儘管曾經獲得過世錦賽和世界杯冠軍，陳芋汐和張家齊還是認為奧運奪冠的感覺非比尋常。

作為奧運新兵，陳芋汐、張家齊承認非常緊張。17歲的張家齊說：「比賽前緊張是肯定的，畢竟是奧運會，我們代表國家出戰，可不是開玩笑的。」

在一般人看來，五跳都拿到全場最高分，表現無懈可擊，但兩人都指出自己還可以更好。陳芋汐認為最後一個動作5253B（向後翻騰兩周半轉體一周半屈體）不夠出色。「這個動作是比賽中是比較難的動作，對我來說並不難，我有實力把它跳得更漂亮。」

在拿到這塊金牌後，中國跳水隊在奧運會女子雙人10米台成就六連冠。被問到中國跳水隊是否戰無不勝時，張家齊說：「對，我們就是戰無不勝！我對我們中國跳水隊非常有信心！當然，首先要有這種信心，然後主要還是靠在賽場上去拚，才能成為戰無不勝的隊伍。」

不滿16歲的陳芋汐說：「我也這樣認為。平時努力訓練，到了賽場努力拼搏，把自己的實力發揮到極致，戰無不勝是拚出來的。」

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