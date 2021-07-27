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東奧／中華女將舉重接力奪牌 陳玟卉女子64公斤級摘銅

東奧／中華女將舉重接力奪牌 陳玟卉女子64公斤級摘銅

奧運採訪團／東京報導
舉重好手陳玟卉27日在東京奧運舉重女子64公斤級A組出賽。特派記者余承翰／東京攝影
舉重好手陳玟卉27日在東京奧運舉重女子64公斤級A組出賽。特派記者余承翰／東京攝影

中華舉重女將在東京奧運接力表演，繼郭婞淳在女子59公斤級摘金，陳玟卉27日也在女子64公斤級出賽，以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤摘下銅牌，為中華代表團進帳本屆第6面獎牌。

24歲的陳玟卉是女子71公斤量級前全國紀錄保持人，但因東京奧運沒了71公斤級，為了逐夢改戰64公斤級，今年在烏茲別克亞洲舉重錦標賽以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤包辦3金。

靠著今年6月國際舉重總會（IWF）公布的奧運積分排名，陳玟卉以世界第7取得參賽門票，首度踏上奧運舞台，賽前開把設定抓舉97公斤、挺舉127公斤。

開賽後第一次試舉，陳玟卉成功舉起97公斤，第二次試舉提升到100公斤，成功後陳玟卉也不禁大吼為自己振奮，第三次試舉上升到103公斤也過關，刷新個人國際賽最佳成績，在A組排名第四，距離第一僅差2公斤。

進入挺舉環節，陳玟卉開把127公斤是所有選手最高，第一次試舉也成功完成，第二次一開始設定132公斤，觀察對手後下修到130公斤，最後兩次試舉都未成功，未能繼續堆高成績，但足以名列第三。

加拿大的查德（Maude Charron）總和236公斤拿下金牌、義大利的博爾迪尼翁（Giorgia Bordignon）則以總和232公斤摘銀。

舉重好手陳玟卉27日在東京奧運舉重女子64公斤級A組出賽。特派記者余承翰／東京攝...
舉重好手陳玟卉27日在東京奧運舉重女子64公斤級A組出賽。特派記者余承翰／東京攝影
舉重好手陳玟卉27日在東京奧運舉重女子64公斤級A組出賽。特派記者余承翰／東京攝...
舉重好手陳玟卉27日在東京奧運舉重女子64公斤級A組出賽。特派記者余承翰／東京攝影

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