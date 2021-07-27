東奧／女子100蛙游出黑馬 17歲阿拉斯加船長之女奪金

雅各比27日得知自己贏得蛙式100公尺金牌時，十分驚喜。（路透）

東京奧運 女子100公尺蛙式今天結局爆冷，來自美國 阿拉斯加的17歲少女雅各比（Lydia Jacoby），擊敗兩位奪金熱門，觸壁、抬頭仰望成績，看到自己的名字在第一排，她驚呼：「這真的太瘋狂了。」

女子100公尺蛙式的兩大奪金熱門，分別是美國金恩（Lilly King）、南非絲坤瑪克（Tatjana Schoenmaker），前者握有1分04秒13的世界紀錄，也是這個項目的衛冕者，後者在預賽游出1分04秒82的大會紀錄。

金牌之爭被視為兩位女將相爭，雅各比以1分04秒95驚奇殺出，絲坤瑪克以0.27秒的差距奪銀，金恩衛冕失敗、只拿到銅牌。

雅各比說：「我的目標當然是獎牌，我知道我有機會，但我真的沒預期到會拿到金牌，當我抬頭看成績，真的要發瘋了。」

雅各比在2019年時的成績為1分18秒12，她在今年6月神速進步到1分05秒28，今天首度游進1分05秒內，她自承：「多了1年的訓練，我在生理、心理上都成長了。」

阿拉斯加17歲少女雅各比27日贏得東京奧運游泳女子蛙式100公尺金牌。（歐新社）

雅各比出生於2004年2月29日，意味她4年才遇得到一次生日，來自美國阿拉斯加州，她的父母都持有船長執照，家住在沿海地區，雙親因安全起見而送她去學游泳 ，開啟了這條奪金之路。

阿拉斯加當地僅有一座50公尺游泳池，雅各比平日在25公尺泳池訓練，取得奧運門票後，她成為史上第10位出身阿拉斯加的夏季奧運選手、第1位游泳選手；當然，更是史上第1位獲得游泳金牌的阿拉斯加運動員。

雅各比的父親李查德表示，「我們住在港口小鎮，阿拉斯加是水之州，我們都是以船為生的人，一開始讓她學游泳的動機，只是希望她能在水中悠遊自如、懂得如何自保。」他曾駕駛觀光船數年，近年則在海洋學校教導水下求生。