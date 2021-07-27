東奧／跳水神童變老將…4度征奧終奪金 英國戴利淚崩

英國戴利（後）與隊友在東奧跳水的優異表現，終於嘗到金牌滋味。（歐新社）

昔日的「跳水神童」，英國 選手戴利（Tom Daley）在第四度征奧、27歲這年拿下第一面金牌，26日與搭檔馬提李（Matty Lee）在男子雙人10公尺跳台出賽，6跳總分871.81分，險勝中國 「夢之隊」。戴利在頒獎台上哭到唱不了國歌，他激動說：「我終於將這面金牌戴到我的脖子上了。」

中國在跳水一向瞄準橫掃8金，26日在爭取第二金就踢到鐵板。本屆中國跳水隊在男子雙人10公尺跳台項目，由2012年倫敦奧運 男子雙人10公尺跳台和里約奧運男子3公尺跳板冠軍曹緣，搭檔里約奧運男子10公尺跳台單人和雙人2枚金牌獲得者陳艾森出戰。

同樣握有奧運雙金的曹緣、陳艾森搭檔，在第4跳發生嚴重失誤，只拿到73.44分，英國組合則取得93.96分、躍居第一。

英國組合在最後1跳前領先1.74分，頂住壓力完成向前翻騰四周半抱膝拿到101.01分，中國隊在最後1跳取得101.52分不足以翻盤，6跳總計470.58分。

戴利2008年參與北京奧運時年僅14歲，為英國最年輕參賽選手，接下來兩屆都帶回銅牌。

戴利成為英國史上第一位摘下三面奧運跳水獎牌的選手，站上頒獎台時淚滴滑落，「我已經跳水20年了，這是我第四次參與奧運，年紀愈來愈大，很多人可能已經把我排除在奧運行列了，但我的身心一直都保持在最佳狀態。」