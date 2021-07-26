東奧／中國乒乓混雙丟金 日本選手：復仇成功

中國組合許昕（左）/劉詩雯互戴獎牌。 (中新社)

東京奧運 第3天比賽，桌球(乒乓)項目進行混雙金牌戰，日本 隊以4：3贏中國 隊。這是日本桌球史上首度打敗中國。日本桌球高手水谷隼說：「總算報仇了。」中國隊在本屆奧運原本設定在桌球項目拿五金，沒想到首金丟了，被問及隨後如何調整備戰團體賽時，中國隊劉詩雯直言還沒有想好。

日本組合水谷隼/伊藤美誠以總比分4：3戰勝中國組合許昕/劉詩雯，摘得金牌。 (中新社)

失冠／2：0領先遭逆轉難接受

新京報報導，許昕/劉詩雯有個不錯的開局，一度2：0領先。但在適應了奧運決賽氛圍後，放手一搏的水谷隼/伊籐美誠開始反擊連追3局。許昕/劉詩雯第6局雖然將比分扳平，怎奈決勝局上來就以0：8落後，最終只能吞下失利的苦果。

「轉折點出現在第3局，其實我們第3、第4局在中段都有領先過。但第3局7比6領先時自己吃了一個發球，那時候還是太著急，太想拿下這一局。」第6局將大比分扳平後，許昕說當時兩人的信心都回來了，也有了必勝的信念，但沒想到的是在決勝局還是讓對手打出了很多高質量的搏殺球，「日本隊第7局開始打得很果斷，高質量的回球讓我們的很多球只能回到對方舒服的點位上。」

劉詩雯則坦言，在2：0領先的情況下輸掉比賽，非常不能接受，尤其是在第3局、第4局都有機會擴大比分，但都沒能把握好。「這次比賽我沒有完成任務，在比賽後半段很想去釋放出來，可是一些球還是不夠有力量。」劉詩雯稱，日本隊到後面始終保持著很好的發揮，尤其是第7局她和許昕在處理球以及能力發揮上沒能完全做到最好。

中國組合許昕/劉詩雯以總比分3：4不敵日本組合水谷隼/伊藤美誠，獲得混雙銀牌。 (中新社)

失落／馬琳首次帶隊結果苦澀

報導指出，比賽打到第5局，坐在場邊指導的馬琳罕見地穿上外套。東京體育館的風有些涼，場邊的局面也有些變冷，開局許昕/劉詩雯一步步被水谷隼/伊籐美誠逼上絕境。這是馬琳第一次帶隊參加奧運，結果有些苦澀。

賽後被日本媒體問及伊籐美誠的表現時，許昕給了她很高的評價，「伊籐美誠在女球員中是世界級的選手，敢於和男子選手對抗。我們打過很多次，她慢慢也適應我的一些球。尤其是在搏殺的環節上，更大膽、更勇敢。」

日本隊水谷隼賽後接受日媒採訪時表示：「長期以來在奧運桌球賽中一直都輸給中國，感覺在這場東京奧運總算報仇了。」

東京奧運桌球混雙比賽，日本奪金，中國拿銀，中華摘銅。（歐新社）

失望／老將最後一次奧運留遺憾

報導說，賽後領獎台上，許昕先是給劉詩雯戴獎牌，劉詩雯隨後也給許昕戴上獎牌。

無緣混雙金牌，許昕和劉詩雯對這個結果都不能接受。「這個結果，自己還是很難接受的，對不起大家，也對不起我們這個團體。備戰期間整個球隊和主席（劉國梁）一直在盯我們，為了訓練，大家付出了很多。」劉詩雯稱，無論從比賽結果還是過程看，她和許昕沒能做到最好。

31歲的許昕也直言沒能給自己一個好的結局，「之前的備戰過程，我們也吃了很多苦，但競技體育最終看的是結果。不管之前發生了什麼，大家都會知道誰站在冠軍領獎台上。」

中國組合許昕（左）/劉詩雯領獎。 (中新社)

比賽還沒結束，許昕和劉詩雯接下來還有團體賽要打，他們是男女團極為重要的成員。被問到接下來如何盡快調整狀態時，劉詩雯頓了頓說還沒太想這個問題，需要回去想一下。