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東奧／桌球混雙橫掃法組合 中華隊林昀儒、鄭怡靜摘銅

記者曾思儒／東京綜合報導
中華隊桌球「黃金混雙」林昀儒／鄭怡靜26日為中華桌球隊留下東京奧運第一面獎牌。（路透）
中華隊桌球「黃金混雙」林昀儒／鄭怡靜26日為中華桌球隊留下東京奧運第一面獎牌。（路透）

四強賽雖不敵地主組合，中華隊桌球「黃金混雙」林昀儒／鄭怡靜26日仍為中華桌球隊留下東京奧運第一面獎牌，兩人以局數4：0橫掃法國組合袁嘉楠與勒班森（Emmanuel Lebesson），摘下東奧新增設的桌球混雙銅牌，也成中華隊桌球史上第一組「純本土」的奧運獎牌選手。鄭怡靜賽後也落淚。

「黃金混雙」世界排名高居首位，東奧被寄予奪牌厚望，兩人也一路闖關殺進四強； 25日兩人雖以1：4敗給日本組合、沒能闖進金牌戰，但銅牌戰合作無間，面對世界排名第七的法國對手，首局先以11：8拿下，第二局再克服開局落後，5：5下打出5：1攻勢，加上對手奉送發球失誤，讓「黃金混雙」以11：7再下一城。

第三局中華隊雖曾以4：6落後，但林昀儒接發球先得分，鄭怡靜再重扣得手，加上林昀儒發球分掌握，「黃金混雙」再要回領先，且再第一個局末點就把握，以11：8取得局數「聽牌」優勢。

第四局中華隊先取得3：0領先，火力全開的鄭怡靜還有幸運女神加持，擦網球得分後領先已擴大9：3，最終在第一個「銅牌點」就把握住，以11：5迎接中華桌球隊東奧第一面獎牌。

鄭怡靜四強落敗後，透過社群分享心情，還寫下「抱歉讓大家失望了」，湧進許多球迷留言打氣，連划船「甜姐兒」黃義婷也來加油，今天兩人沒再錯失機會，為東奧桌球旅程開出紅盤，接續包括男子團體賽、女子團體賽、男子個人賽和女子個人賽，中華隊都要繼續挑戰頒獎台。

過去只有中國轉籍台灣的陳靜在1996年亞特蘭大奧運和2000年雪梨奧運摘下女單銀牌和銅牌，「黃金混雙」以純本土組合為中華代表團留下隊史第三面奧運獎牌，加上稍早中華代表團先在射箭場留下男團銀牌，開幕迄今中華代表團三天賽程天天有獎牌進帳，已累積2銀2銅。

東京奧運 台灣 社群

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