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東奧／斷中國4連霸 英「神童」戴利雙人跳水奪金

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東奧／截斷中國4連霸 英昔日「神童」戴利雙人跳水奪金

記者陳宛晶／綜合報導
英國戴利（左）在第四度征奧笑擁金牌，他與搭檔李在男子雙人10米高台跳水拿下總分471.81分擊敗中國組合。（取材自微博）
英國戴利（左）在第四度征奧笑擁金牌，他與搭檔李在男子雙人10米高台跳水拿下總分471.81分擊敗中國組合。（取材自微博）

從14歲首度參與奧運、獲得「跳水神童」的封號，英國戴利（Tom Daley）在第四度征奧笑擁金牌，他與搭檔李（Matty Lee）在男子雙人10米高台跳水拿下總分471.81分，擊敗中國隊曹缘、陳艾森的470.58分，也終結了中國在這項目的4連霸。

曹缘、陳艾森各自手握奧運雙金，曹緣在2012年倫敦稱霸此項目，陳艾森則是2016年里約的贏家，這回搭檔出擊，瞄準為中國完成5連霸，前3跳結束還維持在第一，但第4跳發生嚴重失誤，只拿到73.44分成為致命傷，英國組合的第4跳則是93.96分、躍居第一。

英國組合在最後一跳前領先1.74分，最後一跳頂住壓力完成向前翻腾四周半抱膝拿到101.01分，中國隊在最後一跳有完美表現，但取得101.52分不足以翻盤戰局。

分數亮出同時，戴利與李激動相擁，曹缘、陳艾森收獲銀牌卻黯然離場，因為身為「夢之隊」，沒奪金就是失敗。

戴利2008年參與北京奧運時年僅14歲，為英國最年輕的參賽選手，2012、2016年都帶回奧運銅牌，他在2017年與男友結婚，隔年透過代理孕母的方式迎來兩人的第一個孩子，他也在成家、生子後重返賽場、再戰奧運。

出發東京前的訪問，戴利吐露現在他的人生排序改變了很多，不只是一位跳水選手，更是丈夫、父親，「我想這改變我的人生觀，改變了哪些事對我來說才是最重要的。」

這面金牌入袋，戴利成為英國史上第一位擁有3面奧運跳水獎牌的選手，當年的「跳水神童」如今成了奧運金牌。

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