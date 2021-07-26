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東奧／斷中國4連霸 英「神童」戴利雙人跳水奪金

東奧／南韓射箭男團衛冕奪金 台灣奪銀平隊史隊佳

東奧／南韓射箭男團衛冕奪金 台灣奪銀平隊史隊佳

特派記者曾思儒／東京報導
東奧射箭男子團體賽26日由南韓隊拿下金牌。（路透）
東奧射箭男子團體賽26日由南韓隊拿下金牌。（路透）

華男子射箭隊今天一路闖關，4強賽更射下列第2種子的荷蘭隊，相隔17年再闖奧運金牌戰；最終戰中華隊雖以0：6不敵衛冕軍南韓隊，銀牌成績仍追平2004年雅典奧運的男團銀牌隊史最佳紀錄。

中華男子射箭隊由魏均珩、「湯包」湯智鈞和鄧宇成獲得東奧國手資格，今天三人過關斬將，16強賽「加射」擊敗澳洲隊、8強射下大陸隊，4強賽更以6：0橫掃排第2種子的荷蘭，和衛冕軍南韓會師金牌戰。

南韓由17歲小將金清德、39歲的倫敦奧運個人賽金牌吳眞赫及金優鎭組成，三人在排名賽分別排名第1、第3和第4，男團名列頭號種子，4強雖經「加射」才驚險擊敗日本隊，但金牌戰表現穩健，第一局6枝箭就有5枝10分箭，以59：55壓下中華隊。

第二局中華隊先出箭，三人第二輪也是10分箭連發，單局4枝10分箭、獲得58分，但南韓6枝箭全部都是滿分箭，高手過招下以60：58再勝中華隊，取得積分4：0絕對領先。

第三局魏均珩、湯智鈞和鄧宇成都以9分箭開局，南韓同樣都是9分箭；第二輪「湯包」10分箭開場，鄧宇成和魏均珩同是9分，南韓則射出2之10分箭在內的29分，以56：55險勝中華隊，完成連霸任務。

中華代表團開幕隔日先由柔道「男神」楊勇緯帶回60公斤級銀牌，昨天19歲跆拳道女將羅嘉翎踢回57公斤級銅牌，今天男團再進帳一面銀牌，連3天都有獎牌入袋，林昀儒／鄭怡靜還有機會爭奪桌球混雙銅牌。

南韓 奧運 華男

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