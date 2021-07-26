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東奧／挪威好手布魯門菲特 鐵人三項奪金

中央社／東京26日電
挪威選手布魯門菲特26日拿下男子鐵人三項金牌。（路透）
挪威選手布魯門菲特26日拿下男子鐵人三項金牌。（路透）

討厭酷熱的挪威選手布魯門菲特，今天在賽事第三個項目比拚，即令人汗流浹背的長跑後脫穎而出，拿下東京奧運男子鐵人三項金牌。

東京奧運鐵人三項的比賽，選手需依序完成游泳、自由車、長跑等三個項目。在40公里的自由車賽後，布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）是近40人的領先集團成員，但相較部分年輕、具速度的選手，他並非奪金熱門人選。

但在長跑領先集團剩下3人之際，他仍保持領先，然後在最後1公里開始衝刺，最終以1小時45分04秒率先壓線，成為挪威在這項比賽奪金的史上第1人。

亞歷克斯．易（Alex Yee，音譯）拿下銀牌，讓英國成為奧運男子鐵人三項競賽史上最成功的國家。2000 年起，鐵人三項成為奧運正式競賽項目。

紐西蘭23歲的王爾德（Hayden Wilde）也在長跑中展現強勁實力，最終獲得銅牌。

英國的布朗里（ Brownlee）兄弟中，曾在2012倫敦奧運、2016里約奧運完成2連霸哥哥阿里斯泰（Alistair Brownlee）這次缺陣，弟弟強尼（Jonny Brownlee）盼能在少了哥哥助陣下完賽，最終他獲得第5名。

這場比賽的開局讓人傻眼，因為媒體船在錯誤的時間出現，因此擋住了水道，56名參賽選手中，有約1/3受到影響，而12名沒有聽到警示的選手，在游了約200公尺後被叫回。

在40公里的自由車賽中，有10人組成的小組在前幾圈拉開領先，但在第5圈結束時，領先集團變成了有37人的大集團。

所有主要的競爭者都在領先集團中，也無起伏的山丘讓比賽分出高下，正如一般預測的一樣，勝負將在最後的長跑大決戰中決定。

賽事在高溫中持續進行，長跑領先集團剩下3人，經驗豐富的布魯門菲特靠著能力突圍成功。

賽後，王爾德展現了偉大的運動家精神，將布魯門菲特從地上拉起，兩人搖搖晃晃的離開了終點線。

挪威選手布魯門菲特26日拿下男子鐵人三項金牌。（歐新社）
挪威選手布魯門菲特26日拿下男子鐵人三項金牌。（歐新社）

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