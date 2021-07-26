奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

中華男子射箭隊闖進東京奧運金牌戰。（特派記者余承翰／東京攝影）

被寄予厚望的中華射箭隊，混雙和女團雖都在首戰就出局，男團今天一吐怨氣，16強賽「加射」擊敗澳洲 隊、8強射下口中國隊，4強賽再以6：0橫掃排第2種子的荷蘭隊，至少追平2004年雅典奧運的男團銀牌隊史最佳成績，美東時間凌晨3時40分登場的金牌戰更要撼動衛冕軍南韓 的霸主地位。

團體賽兩隊每局各射6枝箭，後上場的中華隊第一輪棒次依序由魏均珩、湯智鈞和鄧宇成上場，第二輪中華隊改由「湯包」湯智鈞打頭陣、鄧宇成擔任第二棒，魏均珩壓軸；4強賽荷蘭先上場，前3枝雖出現2枝10分箭，但第二輪射出2分8分箭，中華隊則是穩定出擊，在湯智鈞兩枝都10分箭領軍下以56：53先下一城。

第二局鄧宇成第一輪10分箭壓陣，第二輪3人都穩穩射出9分箭，以54：52再勝荷蘭，取得積分4：0領先。

第三局荷蘭出現8分箭，中華隊魏均珩第一枝就是10分箭，湯智鈞和鄧宇成也追加10分箭，3枝箭射完已經取得4分領先；第二輪荷蘭雖有2枝10分箭，中華隊也射出29分，以59：55扳倒荷蘭，拿到金牌戰門票。

另場4強賽，尋求衛冕的南韓隊和地主日本 隊不但纏戰到「加射」，各發3枝箭後還同是28分，南韓靠最後一枝箭較接近靶心，才驚險擊敗日本，拿到金牌戰門票。

中華隊至少銀牌進帳，代表中華代表團開幕後連3天都有奪牌紀錄，就看前兩天沒入袋的金牌能否開張。