東奧／日兄妹檔奪金…哥是愛哭鬼 妹被果汁騙練柔道

阿部詩表示，自己的柔道技巧大多是跟哥哥學的。（歐新社）

日本 柔道好手阿部一二三（Hifumi Abe）及阿部詩（Uta Abe）首次出戰奧運，先後拿下男子66公斤級與女子52公斤級金牌，創下奧運同時有兄妹檔奪金紀錄。當年不愛練習的小妹，被爸爸以「喝果汁」的名義帶去旁觀哥哥練習，結果兄妹在日本武道館雙雙奪金。

位於兵庫縣神戶市的阿部家有三兄妹，分別是大哥阿部勇一朗、以及阿部一二三與妹妹阿部詩。

25歲的阿部勇一朗從小和弟弟一起練習柔道，但他接受「朝日新聞」訪問時說，自己其實不太喜歡柔道服粗糙的觸感，對柔道也沒有興趣，但一二三小時候是個愛哭鬼，只要看到體格大一點的孩子就會哭，他只好陪著一起練柔道。

阿部一二三小時候體格瘦弱，也沒有什麼力氣，起初連女孩子都贏不了，但憑藉出色的運動神經，以及不懈的努力，逐漸取得成果。

阿部詩跟隨哥哥的腳步，在5歲開始學習柔道。但她從小最討厭練習，爸爸阿部浩二每次送一二三去練習時，都要以「喝果汁」的名義才能把阿部詩一同帶去。

相較於「努力派」的阿部一二三，阿部詩卻屬於「天才型」，一教就會。周圍的大人都說，「感覺以後會比哥哥厲害」。但對於阿部詩而言，哥哥在她的柔道之路上不可或缺。阿部兄妹的柔道技巧相似，阿部詩也坦言就是從哥哥身上偷學的。她說：「我看著哥哥學柔道，我的柔道技術有70%受到哥哥影響。」

2013年9月8日，日本決定主辦東京奧運 的那一天，阿部一家人正在看著電視。當時阿部一二三16歲，阿部詩則是13歲。

父親回憶道，阿部詩當時說：「20歲的時候想要參加東京奧運，獲得優勝。」阿部一二三則說：「想要替自己的國家拿金牌。」這些夢想都達成了。