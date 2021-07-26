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東奧／高中赴美圓滑板夢 堀米雄斗奪奧運首金

體育新聞組／綜合報導
堀米雄斗以美國作為據點，活躍於滑板界。（路透）
堀米雄斗以美國作為據點，活躍於滑板界。（路透）

日本堀米雄斗25日在東京奧運奪下奧運史上滑板首金，他從小就對滑板懷抱遠大夢想，立志成為全球最佳滑板選手；高中畢業就前往美國一步步逐夢踏實，回到成長的「主場」東京都江東區，為地主國留下金牌。

日本讀賣新聞報導，堀米以美國作為據點活動，在滑板界全球規模最大的街頭滑板聯盟（Street LeagueSkateboarding）相當活躍，也曾在世界極限運動會（XGames）奪冠，所以很早就被看好是東奧奪金人選之一，並在今年6月的世界錦標賽首次奪冠。

東奧男子滑板街式賽決賽25日在東京都江東區有明都市運動公園舉行，共有八名選手闖進決賽一較高下。巴西選手霍夫勒（Kelvin Hoefler）拿到銀牌，美國選手伊頓（Jagger Eaton）獲得銅牌。美國滑板界指標人物休斯頓（Nyjah Huston）在八人決賽當中數度摔倒，最後僅得第七名。

日本放送協會（NHK）報導，堀米雄斗賽後受訪表示，進入決賽的選手真的都是世界頂尖的職業滑板選手，所以自己只是想盡可能展現實力，沒想到在一開始的項目無法發揮，心裡非常焦慮。堀米說，但就算是這樣，自己也未曾放棄，還好後面的項目就確實漸入佳境。

他說，五年前離東奧舉行還很遙遠，自己還不知道能不能出賽，但就在這段不斷自我累積的時光中，奧運離自己愈來愈近，「能站在這裡真的非常高興」。

堀米身為奧運滑板項目首位金牌得主，他的滑板人生起點就在江東區自宅附近的一處公園。他說，「我要去美國成為世界最會滑滑板的人」、「要讓自己表現活躍，然後在美國買房子」。

就在兒時夢想成真後，他又找到了接下來新的夢想：「奪下東奧金牌」。談到為什麼會有這個夢想時，堀米雄斗說，最主要當然是在自家舉辦的奧運。他說，還沒有人在奧運拿下金牌過，「我想達成沒有任何人達到過的目標」。

堀米雄斗拿下奧運滑板項目第一塊金牌。（路透）
堀米雄斗拿下奧運滑板項目第一塊金牌。（路透）

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