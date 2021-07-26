快到讓第2名以為自己領先… 數學博士業餘自由車手奪金

奧地利女子自由車好手基森霍佛25日在東京奧運個人公路賽爆冷摘金，上演大驚奇。（路透）

奧地利女子自由車好手基森霍佛在東京奧運 個人公路賽爆冷摘金，上演大驚奇。畢業於劍橋大學的她不僅是學霸，如今更成了125年來首位贏得奧運自由車獎牌的奧地利人。

30歲的基森霍佛（Anna Kiesenhofer）昨天以3小時52分45秒衝過終點線，以黑馬之姿奪下生涯首座奧運金牌，比銀牌得主、荷蘭老將范福洛騰（Annemiek van Vleuten）整整快了1分15秒。

基森霍佛快到范福洛騰抵達終點時根本未察覺前面有人，一度以為自己為荷蘭奪得下本屆首枚金牌，像冠軍一般地慶祝一番。

荷蘭老將范福洛騰25日抵達終點時一度以為自己是第一名，高興地舉起雙手歡呼。（歐新社）

基森霍佛成了1896年雅典奧運後，第一位在奧運自由車項目摘下金牌的奧地利選手，這也是奧地利自2004 年以來的首塊金牌。

基森霍佛是奧地利全國計時賽冠軍，她今天在長達137公里的賽程中，長時間超前主集團，一路咬緊牙關，在終點前40公里甩開其他選手，獨自單飛，最後以明顯差距最先抵達終點，跌破所有人眼鏡，也粉碎了荷蘭車隊的金牌夢。

來源：BBC

有趣的是，基森霍佛並不是正職自由車手，擁有數學博士學位的她在洛桑大學（University of Lausanne ）擔任講師。她對記者說：「我不需要用到高級數學來進行這類運算，但這有點像是我的習慣。」

「我對比賽做了規畫，我查看時間，計算可能會在何時完成多少公里，我必須吃多少食物等等。我計劃從一開始就發起攻勢，我很高興我能保持領先。」

她說：「我很高興自己沒有太害怕，我就是奮力向前。」

「我很擅長下坡，所以我有更多的時間，然後就像計時賽一樣，一路抵達終點。」