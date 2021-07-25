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東奧／法國教練感謝球員 戰勝美國男籃隊

新華社26日電
美國男籃隊教練波波維奇(右)與後衛Damian Lillard臉色凝重。(美聯社)
美國男籃隊教練波波維奇(右)與後衛Damian Lillard臉色凝重。(美聯社)

法國男籃25日以83：76擊敗美國隊，終結了美國隊三屆奧運會全勝的紀錄。法國隊教練科勒(Vincent Collet)非常感謝他的球員。

他說：「我非常感謝我的球員，他們一直沒有放棄，做到了難以想像的努力。我不想用什麼了不起的語言去形容他們，但他們在比賽中表現出來的堅持和穩定，正是我們這次奧運會上最需要的。」

全場拿下最高分28分的法國後衛富尼耶說：「我們開始打得不錯，中間落後時也沒有放鬆，尤其是最後關鍵階段我們投中了幾個漂亮的進球。」

美國隊主教練波波維奇在賽後記者會上顯得很不高興，他說：「面對失利，我們不應該談什麼驚訝，應該談失望。不要覺得美國隊來了，隨便打打我們就抱著冠軍走了，有這種想法的人我覺得都是很可笑的。現在世界上有很多很優秀的球隊，他們與美國隊的差距正在逐漸縮小，我們需要不斷提高自己，在以後的比賽中不要再犯錯誤。」

美國隊大前鋒格林說：「我們不夠專注，也沒有堅持到最後。我們曾多次領先，7分，8分的領先，但籃球比賽是40分鐘，你必須40分鐘都保持一直的專注力，我們沒能做到這一點。」

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