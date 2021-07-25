東奧／中國女排首戰爆冷輸球 0:3不敵土耳其

衛冕冠軍中國女排在25日進行的首場比賽中爆冷輸球，0:3不敵土耳其隊。(美聯社)

衛冕冠軍中國 女排在25日進行的2020東京奧運 會首場比賽中爆冷輸球，0:3不敵古德蒂率領的土耳其隊。

在2016年里約奧運上，中國女排首場小組賽輸給了荷蘭隊，當時荷蘭隊的主帥就是古德蒂。5年之後，古德蒂又一次出人意料地把中國隊拉下馬來，土耳其隊以25:21、25:14和25:14贏得了在B組中的首勝。

這場球輕鬆上陣的土耳其隊狀態奇佳，全場進攻77扣46中，攻防兩端完勝中國隊。頭號球星卡拉庫爾特27扣16中，得到了全場最高的18分。中國隊全場比賽扣球成功率僅有80中28，只有張常寧一人得分上雙，她21扣9中得到13分。

中國隊頭號球星朱婷15次扣球僅3次命中，總共只有4分進賬。賽後，主教練郎平透露手腕傷勢對她一直有影響。土耳其隊在攔網得分和成功撲救方面也分別以9:4和26:14蓋過中國隊。

在今年6月的世界女排聯賽中，土耳其隊曾經戰勝過以替補陣容出戰的中國隊，但這場球中國隊派出了朱婷、張常寧、袁心玥、顏妮、丁霞、龔翔宇和王夢潔的全主力陣容。

一開場，土耳其隊卡拉庫爾特如入無人之境，土耳其隊很快以13:7領先，逼得郎平用完了這局的兩次暫停。然而，暫停之後局面仍沒有太大改觀，郎平在9:16落後的情況下使用了「兩點換三點」的戰術，用姚迪和劉晏含替下了龔翔宇和丁霞。這次換人起到了一定效果，中國隊將比分追近到18:21和19:22，可惜無法再進一步。最終，隊長艾達的進攻幫助土耳其隊拿下了這局。

第二局中國隊的首發陣容和第一局一樣，但是土耳其隊又打出了6:0的開局，郎平用李盈瑩替下朱婷，打到3:12的時候用姚迪替下丁霞，後來又用王媛媛換下袁心玥。然而，中國隊始終難以走出泥潭，14:25再丟一局。第三局郎平繼續調兵遣將，但是效果不佳。土耳其隊強勢依舊。在12:5領先之後，土耳其隊乘勝追擊再下一城。

在27日的第二場小組賽中，中國隊將迎戰世界女排聯賽冠軍美國 隊。東京奧運會女排比賽總共有12支隊伍參加，先分成兩個小組進行單循環預賽，獲得每個小組前四名的隊伍將晉級四分之一決賽。除了土耳其隊和美國隊之外，中國隊在B組小組賽中還將迎戰意大利隊、俄羅斯隊和阿根廷隊。