東奧／中國舉重取2金 李發斌戰術取勝 諶利軍頂住壓力

中國隊李發彬拿下男子舉重61公斤級冠軍。(中新社)

東京奧運 舉重中國 男隊25日再奪兩金，先是利用戰術由李發彬拿下61公斤級冠軍，再依靠諶利軍逆轉一舉奪得67公斤級金牌，至此中國隊包攬了舉重項目已經產生的三枚金牌。

和首日侯志慧輕鬆拿下舉重首金不同，中國隊當日參賽的兩個級別有不少強敵。李發彬在男子61公斤級比賽中的最大對手是印度 尼西亞老將伊拉萬，後者已經是奧運會「四朝元老」，此前三屆奧運之旅，他換了兩個級別，拿到一銀兩銅，登上領獎台的概率是100%。在2018年和2019年世錦賽上，李發彬和伊拉萬兩度交手，伊拉萬在2018年勝出，並創造挺舉世界紀錄，李發彬2019年扳回一局，刷新了抓舉和總成績兩項世界紀錄。

抓舉比賽，李發彬舉起141公斤，贏了伊拉萬4公斤。挺舉第一把，伊拉萬舉起165公斤，李發彬舉起166公斤。從挺舉第二把開始，兩人從鬥勇變成了鬥智，不斷改變開把重量以求獲得先手。

最終，中國隊的戰術發揮了決定性作用。李發彬的主管教練邵國強賽後表示：「我們認為伊拉萬第二把的177公斤比第一把高了12公斤，是非常難成功的，這個時候我們要逼對手先舉，取得一個主動權。」

隨著伊拉萬第二次試舉177公斤失敗。中國教練組決定繼續逼對手先舉，將李發彬的重量從177公斤升至178公斤，李發彬也透露說，自己在後台觀察了對手，認為他不太可能連續兩把舉這個重量還能成功。

伊拉萬第三把試舉177公斤失敗，李發彬「不戰」而勝。隨後李發彬嘗試178公斤失敗，最終以總成績313公斤奪冠，伊拉萬和哈薩克斯坦選手伊戈爾分獲二三名。

在67公斤級，中國隊抓舉比賽諶利軍發揮不佳，三次試舉僅第一把成功，145公斤的成績連前三名都進不了，落後排名第一的哥倫比亞選手莫斯奎拉6公斤，這也是他近年來大賽中抓舉的最差成績。

挺舉比賽莫斯奎拉最終舉起180公斤，總成績達到331公斤，第一次試舉舉起175公斤的諶利軍直接在第二把要了187公斤，在過去幾年的大賽裡，他在2019年世錦賽上曾舉起過這一重量。

諶利軍有兩次試舉機會嘗試187公斤，此時場上只有他還沒有完成比賽。成功就是冠軍，失敗則將無緣領獎台。

五年前因賽前抽筋無緣奧運衝冠的諶利軍頂住了壓力，一把成功，諶利軍為中國隊奪下了這枚金牌。

東京奧運會舉重項目開賽兩日來的三個項目，中國隊三次出戰全部奪金，26日中國選手廖秋雲將出戰女子55公斤級，作為該級別兩項世界紀錄保持者，她的目標也是金牌。