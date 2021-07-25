我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／斷中國4連霸 英「神童」戴利雙人跳水奪金

東奧／南韓射箭男團衛冕奪金 台灣奪銀平隊史隊佳

東奧／名將拉姆與狄倉波確診退出 高球賽星光黯淡

中央社東京25日綜合外電報導
排名世界第一的高球名將拉姆，因確診無法參賽。（美聯社）
排名世界第一的高球名將拉姆，因確診無法參賽。（美聯社）

東奧男子高球賽事今天陸續折損2大球星。美國好手狄倉波和西班牙名將拉姆相繼因COVID-19確診而宣布退賽，使得本屆奧運高球賽事星光黯淡不少。

拉姆（Jon Rahm）目前排名世界第一，而且6月剛贏得美國公開賽，狄倉波（Bryson DeChambeau）則是2020年美國公開賽冠軍，但如今都因確診感染COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）被迫退出東奧。

美國職業高爾夫協會（PGA）宣布狄倉波確診，並由利德（Patrick Reed）代替。未料數小時後，西班牙奧委會也表示，拉姆因檢測陽性而退出比賽，這也是拉姆2個月內2度確診。

疫情讓東奧賽事籠罩在陰影之下，目前已有共132位賽事相關人員確診，其中13人為運動員。拉姆和狄倉波的退賽也讓高球賽的星光黯淡了一些。

PGA代表美國高球隊在聲明中表示：「狄倉波在美國出發赴東奧前的最後檢測中被測出陽性，他將無法為美國隊征戰。利德會代替他出賽，並正按規定進行必要檢測。」

對此，狄倉波難掩失望。他說：「無法為美國隊征戰奧運，我感到非常的失望。代表國家出賽對我來說意義重大，而且能為隊上一員也是無比榮耀。」

獲2018年名人賽（The Masters）冠軍的利德表示：「非常興奮有機會代表國家，成為東奧美國隊的一員。我祝福狄倉波安好，我知道無法出賽讓他多麼失望，我會盡一切努力代表我的國家比賽。」

拉姆是在參加完這個月的英國公開賽後，再度被檢測出新冠病毒陽性反應。對這位26歲的西班牙選手而言，可謂是混亂賽季的最後轉折。

6月時，拉姆在PGA紀念邀請賽（Memorial Tournament）以6桿領先進入最後一輪，卻收到檢測陽性的結果，被迫退出比賽。

無人會在東奧接替拉姆的空缺。他透露自己是在感染病毒前不久才接種疫苗。

東奧名單上剩下的唯一西班牙男子高球選手是阿諾斯（Adri Arnaus）。

美國 檢測 高球

上一則

里約奧運男子競走銅牌得主 因家庭原因退出東奧

下一則

東奧／女子跆拳道57公斤級 美國左羅蒂奇奪金

延伸閱讀

東奧／美國男籃首戰76比83敗給法國 夢幻隊褪色變噩夢

東奧／美國男籃首戰76比83敗給法國 夢幻隊褪色變噩夢
東奧跆拳道／中華隊羅嘉翎首闖奧運 踢下銅牌

東奧跆拳道／中華隊羅嘉翎首闖奧運 踢下銅牌
東奧男籃／美國今早8時對法國 能否上演復仇戰？

東奧男籃／美國今早8時對法國 能否上演復仇戰？
東奧首例…荷蘭選手參賽後確診 晉級後無奈退賽

東奧首例…荷蘭選手參賽後確診 晉級後無奈退賽

熱門新聞

圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後

2021-07-26 03:00
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
18歲的苗族後裔李蘇妮拿到人生首張奧運的門票。(路透)

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

2021-07-21 23:19
東京奧運開幕典禮的將經典綜藝節目「超級變變變」搬上舞台。

東奧開幕最精采表演「超級變變變」回來了

2021-07-23 20:07

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調
非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話