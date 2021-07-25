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東奧／日本一日摘4金 眾多選手意外落馬

中央社東京25日綜合外電報導
日本選手堀米雄斗在東奧奪下滑板首金，歷史留名。(美聯社)
日本選手堀米雄斗在東奧奪下滑板首金，歷史留名。(美聯社)

日本22歲好手堀米雄斗今天在東京奧運奪下奧運史上滑板首金，加上阿部兄妹檔的柔道2金，以及大橋悠依的游泳金牌，日本隊一天斬獲4金，但也有不少被看好的選手意外落馬。

東京奧運第2個完整比賽日共頒發了18面金牌，包括奧運史上首面滑板項目金牌，這也是國際奧委會為了吸引年輕觀眾，在東京奧運新增的諸多比賽項目之一。

東奧男子滑板街式賽決賽在東京都江東區有明都市運動公園舉行，離堀米雄斗長大的地方不遠。

他說：「這對我而言意義非凡，因為在江東區舉辦，是我長大的地方。」

共有8名選手闖進決賽。巴西選手霍夫勒（Kelvin Hoefler）拿到銀牌，美國選手伊頓（Jagger Eaton）獲得銅牌。美國滑板界指標人物休斯頓（Nyjah Huston ）在決賽當中數度摔倒，最後僅得第7名。

日本隊今天一共斬獲4面金牌，包括柔道兄妹檔阿部一二三與阿部詩在1小時內，於不同的級別項目先後奪金。

阿部詩率先在女子52公斤級擊敗法國選手布查（Amandine Buchard）奪金。

她隨後替哥哥在男子66公斤級擊敗喬治亞選手馬爾格韋拉什維利（Vazha Margvelashvili）奪金歡呼。

稍早之前，原本默默無聞的大橋悠依在女子400公尺個人混合泳賽事替日本摘下金牌，擊敗挑戰衛冕的匈牙利選手霍斯祖（Katinka Hosszu），一鳴驚人。

不過，大橋悠依還不是最大冷門，今天最令人意外的是突尼西亞小將哈夫納維（Ahmed Hafnaoui）突破重圍，奪下男子400公尺自由式金牌。

18歲的哈夫納維在預賽時僅排名第8，卻以驚人爆發力拚出3分43秒36成績，擊敗澳洲泳將麥克勞林（Jack McLoughlin）的3分43秒52。

這是突尼西亞在這個項目的首面獎牌，也是突尼西亞在游泳項目的史上第3面金牌。

意外出局的則是有女網世界排名第一的澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）。才剛拿下溫布頓網球錦標賽女單冠軍的巴蒂，卻在首輪以6比4、6比3直落二敗給西班牙的托摩（Sara Sorribes Tormo）。

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