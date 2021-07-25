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日本柔道兄妹檔同日奪雙金 寫下奧運紀錄

日本柔道兄妹檔同日奪雙金 寫下奧運紀錄

中央社東京25日綜合外電報導
日本柔道兄妹檔阿部一二三（右）及阿部詩（左），25日先後拿下東京奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級金牌，創下奧運同時有兄妹檔奪金紀錄，也是日本柔道史首例。（共同社）
日本柔道兄妹檔阿部一二三（右）及阿部詩（左），25日先後拿下東京奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級金牌，創下奧運同時有兄妹檔奪金紀錄，也是日本柔道史首例。（共同社）

日本柔道兄妹檔阿部一二三（23歲）及阿部詩（21歲），今天先後拿下東京奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級金牌，創下奧運同時有兄妹檔奪金紀錄，也是日本柔道史首例。

名字很特別的阿部一二三（Hifumi Abe）與妹妹阿部詩（Uta Abe）是日本柔道界著名的「阿部兄妹檔」，兩人今年都是首度參加奧運，目標是「同時奪金」，也如願寫下紀錄。

阿部詩的決賽今天率先登場，對決法國選手布查（Amandine Buchard），常規4分鐘後邁入延長賽，共鏖戰超過8分鐘，阿部詩得知獲勝後興奮捶地，隨後情感爆發，嚎啕大哭。

這也是阿部詩在2019年11月敗給布查後的雪恥戰，因此意義格外重大。

阿部詩賽後表示，感覺「努力得到了回報」，接下來要替哥哥加油。

而阿部一二三也在隨後的賽事擊敗喬治亞選手馬爾格韋拉什維利（Vazha Margvelashvili）奪金，創下兄妹同日奪金紀錄。

他在賽後受訪表示：「今天比賽雖然妹妹先傳來奪金消息，但這反而令我燃起鬥志，決心一定要做到，而不是帶來壓力。」

阿部兄妹曾在2018年世界柔道錦標賽同獲各自級別的世界冠軍傳為佳話，讓外界對他們同時奪下東奧金牌寄予厚望。

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